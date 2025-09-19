Место притяжения туристов: журналистам показали, как работают семейные винодельни в Ростовской области

Сбер провел пресс-тур по уникальным семейным винодельням Дона. Их владельцев объединяет не только страсть к своему делу, но и активное применение современных финансовых инструментов для успешного развития бизнеса.

В Ростовской области на сегодняшний день площадь виноградников превышает 1,7 тысячи гектаров. По данным регионального Минсельхоза, на Дону функционирует 16 компаний, имеющих лицензии на производство вина. С начала 2025 года выпуск готовой винодельческой продукции увеличился на 21%, достигнув 2,88 миллиона бутылок, а производство виноматериалов выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Путь длиною в 14 лет: «Винодельня Молчанова»

Маршрут начался с посещения «Винодельни Молчанова», расположенной в Волгодонском районе. Небольшое винодельческое хозяйство включает в себя 26 гектаров виноградников и производственный цех. Винодельня ежегодно выпускает около 30 тысяч бутылок сухих и игристых вин.

Владелец и главный винодел, Николай Молчанов, имеет учёную степень кандидата сельскохозяйственных наук и многолетний опыт в виноградарстве. Он с уважением относится к классическим традициям, но не боится и экспериментов. На его виноградниках выращиваются как международные сорта — ркацители и каберне, так и местные автохтонные. Особенное внимание привлекает мушкетный сорт, из которого изготавливают уникальное игристое вино — это единственная подобная практика в России.

«Я начал воплощать свою мечту 14 лет назад, посадив первые полгектара виноградников. Через 4 года, в 2015 году, когда лозы начали плодоносить, зарегистрировал ИП. Затем взял в аренду заброшенные сады и виноградники в Волгодонском и Мартыновском районах и постепенно выкупал эти участки. За последние десять лет площадь виноградников увеличилась до 26 гектаров», — рассказал Николай Молчанов.

Ассортимент продукции «Винодельни Молчанова» разнообразен: здесь представлены белые сухие и полусухие вина, такие как цветочный, кумшацкий, сибирьковый и пухляковский, красные сухие вина, включая цимлянский чёрный, саперави северный, каберне-совиньон, красностоп золотовский и другие.

На семейной винодельне есть не только виноградники, но и лавандовое поле, где можно насладиться красотой природы, а также кемпинги для отдыха после дегустации.

Уроки отца: винодельня VINABANI

Основателями винодельни VINABANI в Мартыновском районе является династия, посвятившая себя виноделию и виноградарству. Семья Химичевых уже более четырёх десятилетий занимается этим ремеслом, начав свой путь в 1970-х годах.

Юрий Химичев, нынешний глава руководитель VINABANI, получил первые знания в этой области от своего отца Николая Мефодьевича и превратил семейное дело в настоящее искусство. Наименование хозяйства имеет свою историю: первые ферментационные емкости располагались в здании бывшей советской бани, что и дало название «вина бани».

Юрий Химичев вспоминает, что первые навыки виноделия он получил еще в детстве, работая на виноградниках и участвуя в процессе производства вина вместе с отцом.

«Отец научил меня многому, особенно важности упорства и преданности своему делу. В сельском хозяйстве необходимо не только понимать жизнь, но и уважать людей», — поделился Юрий Химичев.

После окончания Новочеркасского мелиоративного института он был принят на работу в винодельню своего отца, где сегодня Николай Мефодьевич трудится в качестве советника. Юрий Химичев подчеркивает, что, по словам отца, для успешной работы в сельском хозяйстве необходимо жить в деревне и работать самостоятельно, независимо от доходов.

Сегодня VINABANI самостоятельно выращивает более десяти сортов винограда на площади 153 гектара и производит высококачественные вина. В ассортименте хозяйства присутствуют как автохтонный сорт красностоп, так и европейские классические сорта: мерло, рислинг, каберне, сира, пино-нуар, алиготе, шардоне, саперави, мальбек. Кроме того, хозяйство реализует проект в области винного туризма.

В 2025 году Юрий Химичев стал победителем всероссийской премии Сбера «Любимый малый бизнес», получив 1 миллион рублей на развитие предприятия. VINABANI также активно пользуется мерами господдержки, что позволяет хозяйству продолжать развиваться и увеличивать объемы производства, сохраняя при этом высокое качество продукции.

Виноделие, сыр и туризм: «Усадьба Саркел»

Винодельческое хозяйство «Усадьба Саркел», расположенное в поселке Саркел у Цимлянского водохранилища, начало свою деятельность в 2013 году. Виноградники хозяйства занимают 16 гектаров, на которых выращивают как классические, так и автохтонные сорта винограда. Ежегодно здесь производят от 30 до 50 тысяч бутылок вина.

Владелец хозяйства Игорь Губин рассказал о начале своего проекта:

«Это семейный бизнес. Идея пришла, когда я работал в «Цимлянских винах». У меня родилась дочь, и мне подарили право аренды участка земли площадью 13,2 гектара, который раньше не использовался заводом. Земля находилась на отшибе, и техника не могла проехать по улицам поселка. Я размышлял, как её использовать, и решил заняться виноделием. Вдохновение черпал из поездок по Европе, где видел, как люди живут и зарабатывают на винограде. Мне понравилась мысль, что небольшая земля и винодельня могут обеспечить семью. Я пригласил в бизнес племянника, который организовал здесь производство сыра».

С 2014 года хозяйство начало принимать туристов. В 2015 году были построены ресторан и сыроварня, где производят фермерские сыры из натурального экологически чистого молока. Современный производственный цех рассчитан на выпуск 2 тонн сыра ежемесячно.

Сегодня «Усадьба Саркел» предлагает более 20 сортов тихих и игристых вин, используя европейские и автохтонные донские сорта винограда. Среди автохтонов выращиваются цимлянский черный, плечистик, красностоп, сибирьковый, пухляковский, саперави и денисовский. Виноделы хозяйства возрождают традиционные местные рецепты. С 2016 года началось производство «Казачки» — знаменитого игристого красного сладкого вина, которое в XIX веке казаки-виноделы поставляли ко двору и которое воспел А.С. Пушкин в поэме «Евгений Онегин».

Донские винодельни: поддержка и развитие

Пресс-тур продемонстрировал, что донское виноделие — это не только напитки в бутылках, но и истории людей и династий, их отвага, труд и любовь к родной земле. С поддержкой надежного партнера эти истории превращаются в успешный и перспективный бизнес, охватывающий все этапы — от виноградарства до гастрономического туризма.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка, отметил:

«Истории донских виноделов служат ярким примером того, как бизнес может стать движущей силой развития территорий, создавать новые рабочие места и привлекать туристов. Для нас честь быть частью этих успехом. Сбер видит свою миссию в том, чтобы быть надежным партнером и помощником для предпринимателей, вкладывающих душу в развитие своего дела и родного края. Мы оказываем поддержку через кредитные и льготные программы, помогаем с выплатой зарплаты на карту и проведением безналичных платежей, а также предоставляем цифровые сервисы для удобного управления хозяйством, даже в удаленных уголках области».

Фото Евгения Чистякова