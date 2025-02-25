«Мельпомена» оценивала работу Таганрогского камерного театра

Иммерсионный спектакль «Уроки Дяди Вани», который Таганрогский камерный театр представляет в стенах чеховской гимназии – Литературном музее А.П. Чехова, стал четвертым в программе театрального конкурса «Мельпомена». Всего высокому жюри предстоит оценить десять работ театральных коллективов Дона.

«Встречалось ли мне что-то похожее на эту постановку? Нет. И не только во время нынешнего фестиваля, но и на многих предыдущих. «Мельпомена» проходит ежегодно, а я около десяти раз входил в состав жюри… Сочетание исторических стен с театральным действием – превосходная идея. Это же не просто стены, это чеховские стены! – отмечает доктор искусствоведения Александр Селицкий, профессор, советник художественного руководителя Ростовского государственного музыкального театра. — Насколько я знаю, спектакль рождался именно для этого пространства».

Он добавляет: хотя у театра ТаКТ есть своя сцена, и, возможно, спектакль будет жить, перемещаясь из одной локации в другую, но именно в Литературном музее А.П. Чехова его настоящий «дом». В стенах бывшей гимназии действие показалось Александру Селицкому более чем органичным.

«Здесь лестница, по которой ходил Антон Павлович, класс, где он сидел за партой, и вот теперь в этом здании представляют его детище… Какая-то мистическая сторона, прямо дух Чехова! Он отсюда и не уходил, но эта еще одна его «реинкарнация» сегодня – свершение для ТаКТа. Я видел несколько их спектаклей, которые театр представлял на «Мельпомене» в течение ряда лет. И данная постановка — важный шаг репертуара (высокая классика!) и формы», — отметил Александр Селицкий.

Режиссером постановки является Нонна Малыгина, в ролях – Людмила и Константин Илюхины, Екатерина Ласавская, Павел Гладкий, Денис Клименко, Екатерина Андрейчук и Константин Решетило. Этот спектакль вошел в число победителей регионального конкурса, получил грант для творческих проектов и появился благодаря поддержке Министерства культуры Ростовской области и Таганрогского музея-заповедника.

«В стенах гимназии происходило обучение писателя не в буквальном смысле, но и в метафорическом, — рассказала гостям перед спектаклем заведующая Литературным музеем А.П. Чехова, кандидат филологических наук Виктория Кондратьева. — Антон Павлович учился здесь жизни. «Дядя Ваня» напрямую ничему не учит, эта пьеса заставляет задуматься. Чехов отмечал, что она, пожалуй, самая трудно объяснимая из его работ».

Виктория Кондратьева высказала предположение, что именно в этом здании 17-летним Антоном обдумывались сцены, характеры героев для пьесы «Безотцовщина», из которой и родилась концепция «Дяди Вани». Даже на уровне имен и названий топонимики прослеживается связь. Поэтому эта пьеса для музея заповедника выбрана создателями на уровне интуиции, и ее удалось адаптировать к пространству Литературного музея.

Учрежденный правлением Ростовского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ в 1997 году, театральный фестиваль-конкурс «Мельпомена» проходит на территории региона в 22 раз. В афише — психологическая драма «Каренины. Лабиринты памяти» Таганрогского драматического театра им. А.П. Чехова, мюзикл и балет Ростовского государственного музыкального театра, постановки из Шахт, Волгодонска и другие.

7 апреля на малой сцене Ростовской драмы состоится закрытие фестиваля, где члены жюри — известные деятели театрального искусства Дона объявят победителей в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». А также обозначат лучших в ролях второго плана, сценографии, музыкальном оформление спектакля и других. Фестиваль, оценивая работы театров, в очередной раз привлекает внимание зрителей к самым интересным постановкам донского края.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора