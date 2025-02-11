Механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года утвердило федеральное Правительство

Средства будут предоставляться регионам сроком на 15 лет по льготной ставке 3% годовых в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это следует из постановления, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги субъекты получат в приоритетном порядке на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ, на закупку общественного транспорта, создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и туристической инфраструктуры. Кроме того, предоставленные деньги можно будет использовать на создание объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров.

При этом требования к регионам будут усилены — поставленные задачи необходимо выполнять в полном объеме и в срок.

Казначейские инфраструктурные кредиты станут продолжением уже известных инфраструктурных бюджетных кредитов — одного из самых востребованных механизмов региональной поддержки.

По словам зампреда Правительства Марата Хуснуллина, за 3 года за счет ИБК в регионах завершена работа порядка по 500 объектам, обновили более 950 км инженерных сетей и 1,7 тыс. единиц общественного транспорта.

«Благодаря реализации инфраструктурных проектов регионы ввели более 23 млн кв. м жилья, создали 130 тыс. рабочих мест. И только поступление налоговых и неналоговых доходов составило 136 млрд рублей», — отметил вице-премьер.

Среди выгодоприобретателей инфраструктурных кредитов регионы, их жители и бизнес. По мнению Марата Хуснуллина, реализация проектов благотворно влияет на экономику регионов. А также создаются комфортные условия для проживания, работы и отдыха граждан.

Фото пресс-службы Правительства РФ