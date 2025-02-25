Медпомощь на селе: Слюсарь рассказал о новом кардиомобиле, который начал работать в Ростовской области

С помощью передвижного медкомплекса, оснащенного современным оборудованием, врачи смогут проводить диагностику и выявлять на ранних стадиях сердечно-сосудистые заболевания.

Новый вид мобильной медицинской помощи появился в донском регионе. О кардиомобиле, который уже начал работать в районах Ростовской области, рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Это передвижной медкомплекс, оснащенный современным оборудованием, который позволяет сделать анализы, провести функциональную диагностику и выявить нарушения сердечного ритма у пациентов. В экстренных случаях специалисты могут провести консультации с коллегами из Ростова с помощью телемедицины.

«Наша задача – сделать медицинскую помощь более доступной, особенно на селе, учитывая кадровый дефицит врачей узких специальностей. В регионе есть хорошая практика – квалифицированную медпомощь предоставляют мобильные бригады медиков. В их состав входят узкопрофильные специалисты областных больниц и клинических центров, — сообщил Юрий Слюсарь. — С начала года они уже провели более 25 тысяч консультаций. Специалисты выезжают в районы по заявкам, которые формируют местные ЦРБ на основании обращений жителей. Эту практику будем продолжать», — подчеркнул глава региона.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря.