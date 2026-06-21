Медики Таганрога принимают поздравления с профессиональным праздником

Каждый год в третье воскресенье июня с профессиональным праздником мы поздравляем тех, кто сохраняет величайшие ценности, дарованные человеку, – здоровье и жизнь.

Врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, лаборанты – эти и многие другие люди в белых халатах, для кого выбранное дело – не просто профессия, а истинное призвание, миссия и священный долг. Медицинские работники сопровождают человека всю жизнь, с самого первого вздоха. Они лечат, спасают, дарят надежду и возвращают к полноценной жизни. Они ежедневно подтверждают то, что добро, высочайшее мастерство и милосердие способны победить самые сложные обстоятельства. И каждый их рабочий день – это ежедневный подвиг, который совершается не ради почестей и наград, а ради благополучия граждан.

День медицинского работника – это замечательный повод сказать «спасибо» всем, кто выбрал эту трудную, но очень почетную и необходимую профессию. Накануне праздника в Центральной городской публичной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали ветераны медицинской отрасли, руководители и сотрудники системы здравоохранения Таганрога. Глава города Светлана Камбулова и председатель Городской Думы Роман Корякин отметили лучших медработников, вручив им благодарственные письма. Региональные награды за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие здравоохранения Ростовской области медикам вручил депутат Законодательного собрания Ростовской области Артем Величко.

Отдельные поздравления получили работники медико-санитарной части «Красный котельщик», которую посетил Роман Корякин, чтобы лично пообщаться с персоналом. Клиника была основана в 1980 году как ведомственное учреждение для сотрудников крупнейшего промышленного предприятия Таганрога. Со временем медсанчасть стала доступна для всех жителей города. Вот уже 45 лет специалисты клиники помогают пациентам сохранить и укрепить здоровье, предоставляя квалифицированную помощь в комфортных условиях.

Сочетая традиции профессионального медицинского обслуживания и внедряя новые технологии диагностики и лечения, коллектив медсанчасти с честью выполняет свою благородную миссию – стоит на страже здоровья и жизни жителей. Роман Валерьевич поздравил сотрудников с профессиональным праздником и выразил признательность коллективу за самоотверженный труд и бесконечную преданность своему призванию.

«Как говорил наш великий земляк, врач и писатель Антон Павлович Чехов, «профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов». И это не только верность клятве Гиппократа и богатые знания, но и колоссальная ответственность и максимальная отдача – сил, энергии, собственного здоровья. Спасибо каждому из вас!», – отметил он.

Фото: пресс-служба Городской Думы Таганрога