Медиаволонтеры Дона исполнили новогодние желания детей участников СВО

Волонтеры ростовского межнационального медиасоюза «Миксер» провели «Ёлку желаний» для детей участников спецоперации, сообщает Южная служба новостей.

Перед новогодними каникулами волонтеры вместе с Центром медиастратегий, меценатами, представителями донских автономий и Центром управления регионом Ростовской области выбрали подопечных от фонда «Защитники Отечества». Весь январь добровольцы исполняли желания детей.

Так, семилетний Джиргал из Зернограда очень хотел конструктор LEGO. Эту мечту воплотил в жизнь директор Центра медиастратегий Марк Быков.

«В семье трое детей. 11-летняя Айса заказала Деду Морозу беспроводные наушники, которые привез девочке глава автономии «Киргизия-Дон» Курманбек Абдылдаев. А скромная 10-летняя Ангира очень хотела цифровое пианино – девочка занимается музыкой, но, к сожалению, позволить собственный инструмент семейство себе не могло. После получения подарка будущая пианистка сразу показала свои навыки гостям: сыграла и спела традиционную калмыцкую песню», – пишет ЮСН.

Подарки для этих детей, конечно, важны. Но гораздо ценнее оказалась сама встреча и разговор с гостями. Маленький Джиргал – забияка, но во время общения с Курманбеком раскрылся совсем иначе. После серьезного разговора на равных мальчик обещает – ни мать, ни сестренок в обиду не даст. Потому что теперь он глава семейства, отмечает источник.

«Ёлка желаний» – объединяющая традиция, и было очень логично провести акцию в рамках «Миксера». Сейчас на передовой сражаются бойцы разных национальностей и вероисповеданий. Им и их семьям очень нужна поддержка. Мы не могли остаться в стороне, поэтому не раздумывая запустили эту акцию», – рассказывает глава межнационального союза «Миксер» Эсмира Мустафаева.

Акция «Ёлка желаний» была организована во время первого очного мероприятия медиасоюза «Миксер» «Межнациональный Новый год» в центре современной культуры «Степь». Желания детей бойцов СВО продолжают исполнять и сейчас.

По материалам ИА «Дон 24», фото фонда «Защитники Отечества»