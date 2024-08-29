Мед неизвестного происхождения «выпускало» в Ростовской области предприятие-фантом

Россельхознадзор по региону увидел в его деятельности признаки экономического преступления.

На Дону выявлена деятельность предприятия-фантома, вводящего в оборот мёд неизвестного происхождения. Об этом сообщает Россельхознадзор по региону.

Благодаря анализу данных системы «Меркурий» в период с 20 по 23 августа специалисты ведомства обратили внимание на деятельность ООО «Медок», зарегистрированного в Ростовской области и осуществляющего переработку и реализацию крупных партий меда на территории Нижегородской, Самарской, Новгородской, Новосибирской, Воронежской и Волгоградской областей. «Медок» занимался оформлением электронных ветеринарных сопроводительных документов на крупные объемы меда в количестве 120 тонн для последующей отправки.

Однако по месту регистрации предприятия в Аксайском районе специалисты Россельхознадзора никакой деятельности по переработке и реализации меда не обнаружили.

Данный факт свидетельствует о легализации и выпуске в оборот продукции неизвестного происхождения фантомным предприятием, а также признаком экономических преступлений, говорится в сообщении.

Площадка отмечена как фантом. Кроме того, материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы и налоговую.

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