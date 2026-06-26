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МЧС предупредило жителей Ростовской области о сильных дождях и грозах

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В Ростовской области снова объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных дождей и гроз сегодня и завтра, предупреждает региональное ГУ МЧС.

#Погода

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», до конца суток 26 июня и в течение суток 27 июня местами в донском регионе прогнозируются сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер с порывами до 20-23 метров в секунду.

Не исключается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, обрывами линий связи и электропередач, а также затруднениями в движении транспорта.

Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует соблюдать общие меры безопасности при сильном ветре: закрывать окна, на улице не подходить к деревьям и линиям электропередачи. В случае необходимости следует звонить на единый номер экстренных служб «112».

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда

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