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МЧС: Крупный лесной пожар в Ростовской области локализован

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Его тушат со вчерашнего дня, площадь возгорания почти достигла 430 гектаров.

Новости Ростовской области

В МЧС по Ростовской области сообщили о локализации крупного лесного пожара в Уляшкинском лесничества Каменского района региона. Сообщение о возгорании поступило вчера, 9 июля.

По данным минприроды, по состоянию на 12.00 площадь пожара составляет 427 Га (369 Га низовой и 58 верховой). К ликвидации привлечены 293 человека личного состава и 91 единица техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Ситуацию с ландшафтным пожаром в Каменском районе взял под контроль глава региона Юрий Слюсарь, который призвал всех жителе области соблюдать меры противопожарной безопасности, особенно в условиях экстремально высокой температуры воздуха.

Фото: МЧС по РО

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Таганрогская правда

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