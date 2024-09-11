Главная » Новости Таганрога

Матч ФК «Форте» в Таганроге посетят Пётр Первый и Екатерина Великая

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Игра с командой из Кубани пройдёт 14 сентября.

Новости Таганрога

В субботу, 14 сентября, в Таганроге на «Форте Арене» пройдет игра 25-го тура в Группе 1 Второй лиги Б. Очередной домашний матч таганрожцы проведут против гостей из станицы Павловской Краснодарского края — командой «Кубань Холдинг». Начало встречи в 16:00.

Соперники успели уже дважды встретиться в текущем сезоне — в Чемпионате и Кубке. Оба матча таганрогская команда проиграла, так что это будет последняя возможность реванша. Тем более, игра пройдёт, как написали на страничке «Форте», «под аккомпанемент Дня города».
В сообщении говорится, что матч посетят Пётр I и Екатерина Великая. С представителями царской династии можно будет сфотографироваться. С 15:45 до стартового свистка — в сквере рядом со стелой «Я люблю Таганрог», а в перерыве — около фан-шопа.

Фото: ФК «Форте»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости спорт Таганрог футбол
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru