Матч ФК «Форте» в Таганроге посетят Пётр Первый и Екатерина Великая

Игра с командой из Кубани пройдёт 14 сентября.

В субботу, 14 сентября, в Таганроге на «Форте Арене» пройдет игра 25-го тура в Группе 1 Второй лиги Б. Очередной домашний матч таганрожцы проведут против гостей из станицы Павловской Краснодарского края — командой «Кубань Холдинг». Начало встречи в 16:00.

Соперники успели уже дважды встретиться в текущем сезоне — в Чемпионате и Кубке. Оба матча таганрогская команда проиграла, так что это будет последняя возможность реванша. Тем более, игра пройдёт, как написали на страничке «Форте», «под аккомпанемент Дня города».

В сообщении говорится, что матч посетят Пётр I и Екатерина Великая. С представителями царской династии можно будет сфотографироваться. С 15:45 до стартового свистка — в сквере рядом со стелой «Я люблю Таганрог», а в перерыве — около фан-шопа.

Фото: ФК «Форте»