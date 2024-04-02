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«Мастерская новых медиа» объявила набор на новый поток для медийщиков

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Федеральная образовательная программа для медиатехнологов объявила набор на второй поток обучения в 2024 году. Участниками направления «Медиакоммуникации» могут стать руководители и ведущие сотрудники пабликов и каналов в соцсетях, блогеры, SMM-специалисты, создатели контента.

#Образование

Подать заявку и пройти первые этапы отбора, а это анкетирование и творческое задание, необходимо до 19 апреля. Лучшие будут допущены до финального этапа — онлайн-интервью. Участниками обучения станут 75 сильнейших кандидатов. Их ждёт несколько очных модулей в Москве. Обучение, а также проживание и питание бесплатное.

Я думаю, что в этом году мы постараемся сделать занятия, максимально направленные на результат, и сконцентрируемся на конкретных вещах, таких как короткие видео, интервью и работа со спецификой общения с людьми, – отметил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Особенность этой программы – принцип авторских мастерских. Участники получат опыт от тех, кто определяет развитие современной медиаотрасли. Среди Мастеров будут такие эксперты, как: Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, Сергей Новиков, Алексей Гореславский и Владимир Табак.

Подать заявку для участия нужно на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф. А все свежие новости можно найти в соцсетях: Telegram (https://t.me/mnm_masterskaya) и ВК (https://vk.com/mnm_massterskaya).

Фото пресс-службы МНМ

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Таганрогская правда
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