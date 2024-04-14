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Мастерицы из Таганрога приняли участие во Всероссийском «Форуме на море-2024»

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В курортном городе Анапа прошел Всероссийский форум мастеров-ремесленников «Форум на море-2024». Это уникальное событие собрало 270 мастеров со всей России из 8 округов от Калининграда до Магадана, включая ЛНР и ДНР. Мероприятие было посвящено Дню ремесленника, который отмечался в конце марта.

#В стране

Для участия в форуме надо было записать видео-визитку с рассказом о себе и выложить в соцсети. Из почти 600 заявок организаторы отобрали всего 270. От Ростовской области в мероприятии приняли участие пять мастеров – двое из Ростова-на-Дону и трое из Таганрога. Наш город представляли мастерицы творческой мастерской «Сударушка» Людмила Рябчук и Ольга Сафонова и руководитель творческого объединения «Славянский уклад» Мария Шмытикова.

В течении трех дней форума ремесленники не только елились опытом, но и участвовали в выставке изделий и различных флешмобах. Но самое ценное – получали обучающую информацию от команды творческого объединения «Пенза-хобби» под руководством Людмилы Тимаковой. 18 спикеров разных направлений (блогеры, видеографы, грантовые специалисты, дизайнеры, мастера туризма) провели дискуссионные площадки по сохранению и развитию ремесленничества в России, практические семинары и деловые игры.

Таганрогские мастера получили бесценный опыт и новые невероятные знакомства с мастерами по всей России. Мы благодарим организаторов «Форума на море-2024»: Ассоциацию мастеров народных художественных промыслов и ремесленной деятельности «Арт-сообщество г-к Анапа»  под руководством Елены Батыревой за невероятную идею, сплотившую ремесленников по всей стране и администрацию города-курорта Анапа, в лице мера города Василия Александровича за теплый прием и радушное отношение к мастерам. Форум прошел при поддержке Фонда Президентских грантов, – отмечает Мария Шмытикова.

В рамках форума прошел «круглый стол», который собрал всех руководителей творческих объединений и мастерских. Единогласно было принято решение о создании всероссийского общества ремесленников России, в число которых войдут и все желающие мастера из Таганрога.

Фото Марии Шмытиковой

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Таганрогская правда
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