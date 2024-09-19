Мастер-план Таганрога предстоит доработать

Изменения в мастер-план Таганрога предстоит внести в соответствии с новыми требованиями градостроительного законодательства, которые ожидаются на федеральном уровне до конца 2024 года.

Для Ростова и Новочеркасска будут созданы мастер-планы развития.

Об этом шла речь на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое состоялось 19 сентября. Заседание провёл замред Кабмина Марат Хуснуллин. Темой обсуждения стало формирование нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и готовность к его реализации. Поднимались также вопросы дорожного строительства.

Участие в совещании принял губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На заседании говорили о подходах по достижению показателей нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для опорных населенных пунктов будут разработаны программы развития. Определены города и городские агломерации, для которых создадут мастер-планы, сообщает donland.ru.

На Дону к таким городам и городским агломерациям отнесены Ростов, Таганрог и Новочеркасск.

До конца года в России будут внесены коррективы в Градостроительный кодекс, после чего начнется работа над мастер-планами. Их предстоит разработать для Ростова и Новочеркасска. Предполагается, что создание мастер-планов будет финансироваться в равных долях из федерального и регионального бюджетов, а также за счет ДОМ.РФ.

«В Таганроге мастер-план уже разработан в рамках программы комплексного развития города, и после внесения изменений в федеральное законодательство потребуется только его корректировка», — подчеркнул губернатор.

Отметим, что программы развития опорных населенных пунктов и мастер-планы городов послужат основой для повышения качества среды для жизни на 30% к 2030 году и на 60% — к 2036 году. Создание комфортной и безопасной среды для жизни — одна из семи целей, которые определены указом Президента России как национальные цели развития страны.

Фото Ангдрея Лызь (из архива)