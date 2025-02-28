Мастер «Красного котельщика» Денис Лапшичев: «Когда работа – постоянный драйв»

Продолжаем рассказывать о линейных руководителях Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ). Они всегда в авангарде текущих задач и отлично выполняют свою работу.

Один из ярких представителей профессии: Денис Лапшичев – мастер теплотехнического участка дирекции по эксплуатации и ремонту, один из самых опытных специалистов подразделения. На «Красном котельщике» он трудится уже 20 лет, и, как и многие, стал продолжателем профессиональной династии.

Родители Дениса Николаевича, родственники работали на ТКЗ. Общий трудовой стаж династии превышает 200 лет. Согласитесь, впечатляющая цифра!

«Мама работала дефектоскопистом в заводской лаборатории, папа – сварщиком. Вот и я после школы тоже решил стать сварщиком. Поступил в механический колледж, а после его окончания пришел на ТКЗ, в цех энергоносителей, – рассказывает Денис Лапшичев. – Однако на тот момент свободных вакансий сварщиков не было – начальник цеха предложил место мастера на участке очистных сооружений. Так и пошло».

Новичку повезло с опытными коллегами, которые помогали всем – и делом, и советом. Молодой мастер быстро освоился, завоевал доверие у руководства и коллектива. Через несколько лет его назначили начальником кислородного участка, обеспечивающего кислородом весь завод. Специалист в своей сфере считает, что производство кислорода в машиностроении – один из самых сложных технологических процессов, работа на участке оказалась непростой, но очень интересной. А полученные знания и навыки стали хорошей опорой для дальнейшего развития.

«Кислородный участок стал кладезем знаний и опыта. Физика, химия, технологии, механика… Все это пригодилось в работе. И, конечно, практика постоянного взаимодействия с людьми дала свои плоды. Мы научились находить взаимопонимание, вместе решали сложнейшие вопросы», – подчеркивает Денис Николаевич.

Конечно, стать хорошим руководителем без повышения квалификации невозможно, уверен наш герой. С этим на ТКЗ проблем нет. Для специалистов проводятся различные мастер-классы, тренинги, образовательные интенсивы. Денис Лапшичев стал участником многих из них, в том числе и корпоративной программы «Достичь большего вместе», которую проходят руководители-резервисты. В кадровом резерве «Красного котельщика» он уже много лет.

Сейчас Денис Николаевич трудится мастером теплотехнического участка дирекции по эксплуатации и ремонту. Обязанности коллектива из 12 человек – обеспечение кислородом всех производственных подразделений ТКЗ, обслуживание и ремонт сетей газораспределения, технологических нагревательных печей разных типов, инфракрасных излучателей, а с недавнего времени в зоне ответственности – и система водоотведения всего завода.

На теплотехническом участке ТКЗ трудятся уникальные специалисты, профессионалы экстра-класса, заверяет мастер. В их числе, огнеупорщик, обслуживающий нагревательные печи, водитель-оператор машины, выполняющей очистку системы канализации, специалисты в области эксплуатации кислородных сетей и сетей водоотведения.

«Работа с водоотведением сложнейшая и очень специфичная, с особой долей риска. Наши ребята – дипломированные сотрудники, прошедшие специальную подготовку. Они знают до тонкостей весь процесс и четко соблюдают технику безопасности», – поясняет Денис Лапшичев.

А еще работникам участка хорошо знакома многозадачность. Одновременно им приходится решать несколько вопросов по разным направлениям – это специфика подразделения. Поэтому практически каждый имеет по 2-3 профессии.

«Наша работа – настоящий драйв, рутины на участке нет, работа разнообразная и справиться с ней помогает профессионализм коллектива и креатив. Именно творческий подход стал для нас во многих вопросах ключевым», – делится Денис Лапшичев.

И с гордостью называет самых опытных сотрудников. Это Сергей Скоробогатый – стаж 45 лет, Михаил Алексеев – стаж более 30 лет, Александр Корсунов – стаж 15 лет.

Многосторонняя работа мотивирует коллектив участка на постоянное развитие. А результатом становятся новые предложения, направленные на улучшение текущих процессов. И сам Денис Лапшичев, и рабочие теплотехнического участка – победители и постоянные участники заводской «Фабрики идей».

«Неоднократно встречал выражение: «Как сработает мастер, так сработает весь завод». В полной мере его можно отнести к Денису Лапшичеву, одному из лучших мастеров «Красного котельщика». Он не останавливается перед сложностями, а наоборот, находит для них нестандартные решения, и как показывает практика, они становятся правильными. Пользуется уважением в коллективе. Является настоящим генератором идей. Постоянно стремится к саморазвитию», – высказывает мнение о мастере Роман Жерноклеев, директор по эксплуатации и ремонтам ТКЗ.

Денис Лапшичев разделяет позицию, что мастер должен быть грамотным человеком с широким кругозором. Для этого он постоянно читает. Как профессиональную литературу, так и художественную. А еще отмечает, что для мастера очень важны уверенность в себе и своих коллегах, а также – честность:

«Добиться уверенности непросто, на это иногда уходят годы работы над собой. Оставаться честным с собой и окружающими также надо уметь. Это непростой путь, но зато всегда результативный».

Одна из ценностей «Красного котельщика» – надежность. Своим примером Денис Лапшичев доказал, что на него самого, его участок и дирекцию в целом, действительно, можно положиться.

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