Массовая блокировка: в Ростовской области пресечена незаконная онлайн-торговля лекарствами

Росздравнадзор подвел итоги полугодовой работы по борьбе с нелегальной продажей медикаментов в Ростовской области. За первые шесть месяцев 2026 года специалисты ведомства выявили и заблокировали 920 интернет-ресурсов, осуществлявших незаконную торговлю лекарственными препаратами.

Спектр нарушений оказался весьма широким. На заблокированных сайтах продавались жизненно важные препараты, включая инсулины для диабетиков, кроворазжижающие средства, а также контрацептивы. Особую тревогу вызывает факт распространения через нелегальные каналы препаратов для повышения потенции и средств для похудения, которые могут нанести серьезный вред здоровью при неправильном применении.

Социальные сети стали одним из основных каналов распространения контрафактных лекарств. Специалисты надзорного органа провели масштабную работу по выявлению и пресечению незаконной торговли через популярные платформы.

Эксперты подчеркивают, что покупка лекарств у непроверенных продавцов несет серьезные риски для здоровья. Нелегальные препараты могут быть некачественными, просроченными или вовсе поддельными. Кроме того, отсутствует гарантия правильного хранения и транспортировки медикаментов.

Росздравнадзор призывает жителей региона приобретать лекарства исключительно в лицензированных аптеках, где гарантируется качество препаратов и соблюдение всех необходимых условий хранения.

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