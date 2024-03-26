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Массовая авария произошла в час пик на проспекте Ростова

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Вчера, 25 марта, в Ростове произошла массовая авария с участием пяти автомобилей, в результате которой пострадали два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 17.10  на проспекте Стачки. По предварительной информации, 24-летний водитель «Ford Focus» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Renault Kaptur», который от удара съехал с дороги и врезался в дерево. После этого «Ford» врезался в «Volkswagen Polo», а тот в свою очередь – в «Hyundai Solaris», который отбросило на остановившийся автомобиль «Opel Vectra».

В результате ДТП пострадали 47-летний водитель «Renault Kaptur» и 33-летний водитель «Volkswagen Polo». Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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