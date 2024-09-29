Машиностроение Ростовской области — в цифрах Ростовстата

Ежегодно в последнее воскресенье сентября в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День машиностроителя. На Дону этот праздник объединяет порядка 50 тысяч специалистов, которые внедряя инновационные технологии создают широкую линейку качественной, востребованной и конкурентоспособной продукции.

Машиностроение является ключевой отраслью и основой промышленного потенциала Ростовской области. Объем отгруженной продукции (работ, услуг) предприятиями машиностроительного комплекса за 8 месяцев 2024 года составил более 260 млрд рублей (+7,3% к январю-августу 2023 года). Это пятая часть от общего объема промышленного производства региона.

На протяжении десятилетий донские инженеры, рабочие, конструкторы добивались успехов в развитии машиностроения, что позволяет Донскому региону занимать лидирующие позиции в стране по объему производства зерноуборочных комбайнов, магистральных электровозов, оборудования для атомных станций.

Сегодня предприятия машиностроения Дона динамично развиваются, осваивают новые виды продукции и открывают современные производства. По итогам восьми месяцев 2024 года выпуск транспортных средств и оборудования возрос в 2,3 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на +30,9%, электрического оборудования – на +8,2%, машин и оборудования – на +6,9%. В целом инвестиции в машиностроительную отрасль организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в первом полугодии 2024 года увеличились практически на треть и составили 10,8 млрд руб.

Инфографика и данные предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат)

Фото: donland.ru