Мария Алхутова: «Моя работа – это помогать людям находить хорошую работу на заводе»

Именно так директор по персоналу Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) Мария Алхутова говорит о своей ответственности перед коллективом и теми задачами, что ей доверили.

Каждое утро Мария Анатольевна с гордостью проходит через проходную ТКЗ, а проезжая мимо заводских зданий, с теплотой произносит: «Это мой завод». Для нее это не просто слова – в них глубокий смысл. За всеми процессами, цифрами и достижениями завода со 130-летней историей стоят люди. Именно они – главная ценность и вдохновение в ее работе.

ЛИЧНЫЙ ПУТЬ И МОТИВАЦИЯ

– Мария Анатольевна, почему Вы выбрали «Красный котельщик»? В чем, на Ваш взгляд, заключается его уникальность?

– На ТКЗ я пришла в 2011 году, сразу после окончания ЮФУ. Тема моего диплома была связана с «Красным котельщиком», поэтому этот выбор для меня казался весьма логичным. Тогда я еще не думала о таких вещах, как производственная культура или формирование команды, меня больше привлекали стабильность предприятия и его значимость для города. Изначально думала, что останусь здесь на несколько лет, но завод за это время стал для меня чем-то большим – местом, где можно реализоваться профессионально и человечески. Сейчас я строю планы о том, как стать почетным котлостроителем, проработав здесь 30 лет (улыбается).

– Как развивалась Ваша карьера?

– Мое первое рабочее место находилось в цехе корпусного оборудования – там я была инженером по нормированию труда. Этот опыт стал для меня настоящей школой – я увидела, как устроена производственная деятельность изнутри, познакомилась с людьми, которые формируют основу завода. Сегодня каждый раз, заходя в этот цех, я испытываю особую теплоту и гордость, вспоминая то время. Через два года перешла в управление по оплате труда, пройдя путь от специалиста до директора по персоналу.

– Назначение на должность директора по персоналу можно считать переломным в Вашей профессиональной жизни?

– Безусловно. Я стала глубже смотреть на стратегию, а не только уделять внимание оперативным вопросам. Мы с командой делаем всё возможное, чтобы привлечь в наши ряды перспективную молодежь и сформировать сильный коллектив.

– Кто повлиял на Ваше становление как руководителя?

– Мне повезло с наставниками. Марина Кирдяшева, мой прошлый руководитель, дала мне основные серьезные уроки в профессии и управлении. Сейчас меня во многом мотивирует команда руководителей, мои ближайшие коллеги, – их умение выстраивать работу в своих коллективах и вдохновлять людей на результат.

– Что держит Вас в напряженные моменты? На что опираетесь?

– Я всегда вспоминаю, что всё проходит: и плохое, и хорошее. В тяжелые дни стараюсь не зацикливаться на негативе. Знаю, что после работы ждут встречи с близкими людьми, которые придают мне сил. А еще я всегда смотрю в завтрашний день с оптимизмом: он точно принесет что-то хорошее.

– Что Вас вдохновляет на движение вперед, даже если что-то не получается?

– Мои родители. Их поддержка и гордость дают мне силы не останавливаться. А еще – когда виден результат, что моя работа приносит пользу и делает жизнь людей лучше. Это придает смысл каждому рабочему дню.

– Как бы Вы рассказали о своей работе 10-летнему ребенку, чтобы он понял, почему это важно?

– Я бы сказала, что моя работа – это помогать людям находить хорошую работу на заводе и создавать условия, в которых они чувствуют себя уверенно. Если у кого-то возникают трудности или вопросы, моя задача – поддержать их и помочь найти правильное решение.

– Что Вы боитесь потерять в себе, несмотря на любые должности и роли?

– Человечность и доброту. Руководящая работа делает человека жестче и требовательнее. Но для меня важно сохранить те качества, которые были заложены с детства.

КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ

– Какие три качества, на Ваш взгляд, являются определяющими для лидера на промышленном предприятии?

– Первое – эмпатия или человечность. Умение слышать сотрудников, видеть за должностными обязанностями их потребности и ценности – это основа для любого лидера, независимо от сферы. Второе – ответственность, причем не только за личные поступки, но и за результаты всей команды. И третье, пожалуй, самое практичное качество – решительность, то есть умение быстро принимать взвешенные решения, даже под сильным давлением времени или обстоятельств.

– Какими принципами Вы руководствуетесь при принятии сложных решений?

– Если решение касается людей, я стараюсь подходить к ситуации так, как бы хотела, чтобы относились ко мне. Это не всегда просто реализовать, особенно в сложных или кризисных обстоятельствах, но я стремлюсь держать этот принцип во главе угла. Кроме того, стараюсь максимально объективно взвешивать все «за» и «против» каждого варианта. А когда логические доводы равновесны, прислушиваюсь к своей интуиции – ведь она часто подсказывает то, что не видно на первый взгляд.

– Назовите свои сильные стороны. Над чем Вы сознательно продолжаете работать?

– Первое – это умение выстраивать продуктивные коммуникации с сотрудниками и коллегами. Второе – высокая ответственность за всё, что я делаю, и за конечный результат. Третье – гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям. На промышленном предприятии с динамичной спецификой это чрезвычайно важно. Над чем работаю? (задумалась). Над умением делегировать задачи. У меня есть привычка погружаться в детали и контролировать многие процессы, но это невозможно делать постоянно, если хочешь строить эффективную команду. Без доверия и распределения ответственности далеко не уедешь. Также стараюсь лучше распределять задачи в команде, чтобы избежать выгорания – как у себя, так и у коллег.

– Что для Вас стресс? Как с ним справляетесь?

– Вызов. Я воспринимаю такие ситуации не как препятствие, а как возможность проверить свои способности и найти выход из сложных обстоятельств. Справляться помогают два момента: во-первых, наличие четкого плана действий, который позволяет вернуть контроль над ситуацией; во-вторых, понимание временности любой проблемы. Стрессовые ситуации приходят и уходят, а уроки, которые из них извлекаешь, остаются и делают тебя сильнее.

– Есть ли управленческий кейс, которым Вы особенно гордитесь?

– Для меня ценно, когда удается удержать ключевого сотрудника в трудный момент, когда у человека возникают сомнения или появляются предложения извне. Такие ситуации требуют внимательности, умения разбираться в корневых причинах. Для меня это не только вопрос переговоров, но и возможность показать, что сотрудник действительно важен, и вместе найти решение, которое устраивает обе стороны.

– Как Вы реагируете, если что-то в работе идет не так?

– Когда что-то начинает идти не так, я возвращаюсь на самый начальный этап. Снова иду по шагам: что было сделано правильно – прохожу быстро, а где возникают ступор и проблема, стараюсь остановиться и подробно разобраться. Это помогает не только исправить ситуацию, но и понять, как предотвратить подобные ошибки в будущем.

– Какой управленческий принцип пересмотрели со временем?

– Раньше, будучи сотрудником, я иногда не понимала решений руководства. Став руководителем, осознала, что многое из того, что казалось странным, на самом деле было продиктовано широкой картиной, которую я тогда просто не видела.

– Есть ли у Вас рабочие ритуалы?

– Если нужно сосредоточиться, я включаю мелодию на повтор в наушниках и начинаю продумывать задачу. Или рисую краткий план решения на листке. Это помогает структурировать мысли и быстрее включиться в процесс.

– Что стало для Вас самым неожиданным в работе с людьми?

– Когда какая-то хорошая инициатива, действительно нужная и полезная, может кому-то не понравиться или даже вызвать негатив. К этому до сих пор не привыкла.

– Представьте, что Вы оказались на один день в роли сотрудника смежной команды. Кем бы хотели поработать и почему?

– В дирекции по экономике и финансам. Работа с цифрами дает объективность и ясность – за каждым показателем скрывается реальная картина процессов на предприятии, и это всегда интересно.

О КОМАНДЕ

– Как Вы развиваете сотрудников и помогаете им расти?

– Я всегда рекомендую фиксировать полученные знания: писать конспекты, сохранять материалы с обучения. Помимо этого, стараюсь организовать работу так, чтобы человек мог самостоятельно выполнить задачу, но при этом имел возможность обратиться ко мне за советом. Это позволяет сотруднику не просто учиться, а становиться увереннее в своих действиях. А когда приходит момент «отпустить» его в полностью самостоятельную работу, это становится шагом вперед как для него, так и для команды. Кроме того, на уровне дирекции регулярно организуем тренинги, программы обучения и мероприятия для укрепления навыков и взаимодействия внутри коллектива.

– Делитесь ли опытом с молодыми специалистами?

– В моей команде много новых сотрудников, и я считаю своим долгом помочь им адаптироваться. Я всегда готова объяснять, помогать, но могу и поругать, например, если человек не пишет конспектов (улыбается). Молодым сотрудникам необходимо время на адаптацию, и это абсолютно нормально. Главное – показать, что коллектив открыт, а они могут задать любой вопрос и получить помощь.

– Как работаете с целями и достигаете фокуса команды на результат?

– У каждой цели есть срок, и выходить за его пределы – табу. Поэтому мы делим большую задачу на мелкие шаги и идем по ним, фокусируясь на каждой детали. Главное – правильно стартовать: если упустить важные моменты на начальном этапе, уходят время и дополнительная энергия на исправление последствий. Не менее важно, чтобы каждый сотрудник в команде понимал, почему мы ставим ту или иную цель и как его отдельная работа связана с общим результатом. Это помогает не только достигать, но и превосходить цели. Мы должны быть лучшими в том, что делаем!

– Как часто подключаетесь к решению срочных задач команды?

– Такая вовлеченность для меня абсолютно естественна. Из недавнего: в период расчета прогноза одному из сотрудников пришлось уйти на больничный – пришлось помогать команде и сновать окунуться в мир цифр.

– Приведите пример управленческой задачи или вызова, с которым Вашей команде удалось успешно справиться за последние год-два.

– Это выстраивание системной работы с колледжами для привлечения молодых специалистов. Мы разработали единый и понятный подход к работе с потоками практикантов: от прохождения ими практики до их дальнейшего трудоустройства. У нас появились две сварочные лаборатории, что стало большим шагом к повышению уровня подготовки молодых специалистов. Кроме того, продолжаем разрабатывать и внедрять систему наставничества. Уже сейчас мы видим положительный эффект: увеличилось количество студентов, которые проходят практику, и выросла доля тех, кто после этого остается работать на предприятии.

– Что цените больше всего в своей команде?

– Отношение к делу, мышление и искренний интерес. Все в нашей команде неравнодушны, и это чувствуется в каждом проекте. Задачи могут быть сложными, а сроки сжатыми, но это никого не пугает, скорее наоборот – мотивирует.

– Какие слова Вы чаще всего адресуете своей команде?

– Есть два выражения, которые я говорю чаще всего: «Коллеги, творческая задача. Сроки сжатые!» – это о начале работы. И «Мы лучшие, спасибо!» – это о результате. Каждое «спасибо» искреннее. Нужно понимать, что работа с коллективом, особенно в контексте функций дирекции по работе с персоналом, – это всегда про долгую дистанцию. Глубина и смысл этой работы становятся особенно заметны, когда со временем формируется культура команды, когда сотрудники растут, становятся более зрелыми и самостоятельными, а всё это вместе создает устойчивую стабильность в компании.

О ГОРДОСТИ ЗА КОЛЛЕКТИВ

– Что значит для Вас быть руководителем на заводе с такой богатой историей?

– Быть частью такой масштабной истории – это невероятная гордость. Но, честно говоря, я больше думаю об ответственности. Часто спрашиваю себя: что я сделала, чтобы наша команда стала сильнее? Что я помогла улучшить? Это не только про стратегию и цифры. Это про поддержку коллег, про вовлечение их в развитие завода и раскрытие их потенциала.

– Какой момент за последние годы запомнился как «вот за это я люблю свою работу»?

– Когда сотрудники, которые когда-то пришли без опыта на завод, со временем выросли в отличных специалистов.

– Таганрог – город с развитыми промышленными традициями и большими коллективами. Что, на Ваш взгляд, выделяет сотрудников ТКЗ на этом фоне?

– Мы отличаемся тем, что на ТКЗ вовлеченность сотрудников не просто декларируется, а действительно работает. Каждый год мы проводим измерение уровня вовлеченности и делаем это не формально, а максимально качественно. Результаты опроса для нас – это больше чем обратная связь. Это источник идей, мотивация для роста. Все мероприятия по улучшению, которые предлагают сотрудники в ходе опросов, реализуются со 100-процентной ответственностью. Мы уверены: если человек высказал предложение, оно должно быть услышано, обсуждено и выполнено. А когда люди видят, что каждое их слово находит отклик, они понимают, что важны для завода, для команды, для каждого коллеги. Это не абстрактная вовлеченность – это реальный результат, который влияет на атмосферу внутри коллектива, на работу каждого цеха, на общую судьбу предприятия. Именно это чувство сопричастности, понимание, что твой вклад имеет значение, делает нас особенным коллективом, отличающимся на фоне других больших промышленных предприятий.

– Безусловно, за действиями любого коллектива стоит команда руководителей. Как Вы как директор по персоналу оцениваете нынешний руководящий состав завода?

– Наши руководители умеют выстраивать диалог с коллективом, вовлекая людей в процессы и прислушиваясь к их мнению. Именно такая открытость и грамотное взаимодействие превращают завод в сильную, сплоченную систему. Для моих коллег-руководителей важно, чтобы человеческий фактор не терялся за числами. Мы ценим индивидуальные успехи, но особенно гордимся коллективными результатами. Любую цель завода, будь то выполнение производственного плана или запуск нового проекта, можно достичь только тогда, когда люди уважают не только общий процесс, но и труд своих коллег. У нас это так: если кто-то сталкивается с проблемой, к ее решению подключаются все, кто может помочь.

– И это при том, что «Красный котельщик» объединяет людей разных поколений. Как удается наладить такое взаимодействие?

– На заводе есть сильное чувство причастности: каждый понимает, что его вклад важен. Особенно радует, когда инициативу проявляют как опытные сотрудники, так и молодежь, и это заслуга наших наставников, которые вкладывают душу в своих подопечных. Глядя на всё это, я испытываю гордость и понимаю, что вовлеченность – это не просто слово, а настоящая ценность, воплощенная в реальных людях и их ежедневной работе. Нередко можно увидеть, как сотрудники, независимо от возраста, задерживаются на несколько часов дольше, чтобы помочь коллегам справиться со срочной задачей или завершить важный процесс. Такое отношение свидетельствует о том, что «Красный котельщик» – это не про личные амбиции, это про командную работу и общий результат.

– Какую главную мысль Вы бы хотели, чтобы сотрудники предприятия запомнили после этого интервью?

– Не инструкции и регламенты сами по себе обеспечивают работу завода, а ежедневный вклад каждого сотрудника. Главное – работать вместе, поддерживать друг друга и двигаться вперед.

КОРОТКО О СЕБЕ, НО С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ

1. Как Вы начинаете утро? Не люблю долгие сборы – 10 минут, кофе и на работу. 2. Любимая книга, к которой возвращаетесь? «Гордость и предубеждение». Джейн Остин. 3. Место силы – где можете перезагрузиться? Дом, где моя семья, а также – Санкт-Петербург. Люблю этот город, но жить бы в нем не хотела. 4. Спорт, хобби, увлечения… Музыка, большой теннис и рукоделие. Но, к сожалению, времени всё меньше… 5. Какой навык Вы бы хотели освоить в ближайший год? Увереннее водить машину. Всё чаще вызываю такси, вместо того чтобы сесть за руль самой. 6. Песня, которая часто звучит в голове? Livin’ on a prayer. Bon Jovi. 7. Три слова, которыми бы Вы сами себя описали, не раздумывая? Веселая. Добрая. Быстрая. 8. Ваш девиз или фраза, которая мотивирует? Просто начни делать, но делай хорошо! 9. Коллеги удивятся, если узнают, что Вы…? Должна была стать учителем математики или музыкантом. 10. Чего никогда не скажете на планёрке? Того, что может унизить человека.

В интервью использованы кадры из художественной фотосессии