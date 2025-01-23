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Магнитные бури уровня G2 накроют Ростовскую область 24 января

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О возможных магнитных бурях в пятницу, 24 января, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

#Погода

Причиной возмущения магнитного поля Земли, по мнению ученых, может стать очередная вспышка на Солнце.

«22 января, во вторник, на Солнце была зарегистрирована вспышка уровня M4.3, сопровождавшаяся выбросом массы в сторону Земли. С точки зрения основных характеристик, выброс являлся относительно медленным, но с высокой плотностью вещества. Согласно расчётам, газовое облако доберётся до орбиты Земли 24 января в середине дня», — уточняют астрономы.

Предварительная оценка мощности магнитных бурь — от G1 до G2 (от слабых до умеренных).

Что касается полярных сияний, то для средних широт прогноз скорее отрицательный. А на высоких широтах полярный овал может сформироваться.

Магнитные бури сохранятся и в субботу 25 января.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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