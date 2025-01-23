Магнитные бури уровня G2 накроют Ростовскую область 24 января

О возможных магнитных бурях в пятницу, 24 января, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Причиной возмущения магнитного поля Земли, по мнению ученых, может стать очередная вспышка на Солнце.

«22 января, во вторник, на Солнце была зарегистрирована вспышка уровня M4.3, сопровождавшаяся выбросом массы в сторону Земли. С точки зрения основных характеристик, выброс являлся относительно медленным, но с высокой плотностью вещества. Согласно расчётам, газовое облако доберётся до орбиты Земли 24 января в середине дня», — уточняют астрономы.

Предварительная оценка мощности магнитных бурь — от G1 до G2 (от слабых до умеренных).

Что касается полярных сияний, то для средних широт прогноз скорее отрицательный. А на высоких широтах полярный овал может сформироваться.

Магнитные бури сохранятся и в субботу 25 января.

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