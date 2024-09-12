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Магнитная буря уровня G2 идет на Ростовскую область

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Пик геомагнитного возмущения прогнозируется на утро 13 сентября. Астрономы предупреждают и о возможных полярных сияниях на европейской части России.

#Погода

Магнитная буря среднего уровня начнется около полуночи 12 сентября и продлится до 18 часов 13 сентября. Уровень G2 буря достигнет 13 сентября утром, а полярные сияния могут быть уже сегодня вечером.

«На настоящий момент и в северном, и в южном полушариях Земли сформированы устойчивые зоны полярных сияний. В северном полушарии их нижняя граница проходит по широтам около 60-65 градусов. К европейской части континента, если буря не прекратится, полярный овал сместится приблизительно к 20 часам по Москве», — сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сейчас вероятность магнитной бури составляет 40%, сильного магнитного шторма — 15%. К 13 сентября сильный магнитный шторм возможен с вероятностью в 35%.

Метеозависимым людям врачи рекомендуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью.

Фото xras.ru

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Таганрогская правда
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