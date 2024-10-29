Магистрант ЮФУ из Таганрога получил награду BRICS за участие в создании экспериментальной технологии

Блокчейн-технология, завоевавшая золотую медаль, позволяет оперативно отслеживать международные поставки и обеспечивает прозрачность бизнес-процессов.

Блокчейн — это технология обмена данных, которая позволяет осуществлять их передачу непосредственно между агентами, без посредников.

В рамках международного чемпионата по перспективным технологиям и навыкам BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024 команда разработчиков, в состав которой вошел магистрант Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета (ИТА ЮФУ, Таганрог) Александр Бакухин, создала уникальное блокчейн-решение для отслеживания международной цепочки поставок продуктов.

«Блокчейн примечателен тем, что это распределенная система и в ней нет посредника, то есть операции внутри нее прозрачны. Каждый участник системы, в нашем случае это заказчик и поставщик, через блокчейн может свободно отслеживать статус поставки. Еще один плюс блокчейна в том, что, если человек видит в системе какую-то запись, он может быть уверен в том, что эта запись не может быть скорректирована или удалена, потому что блокчейн отвечает за сохранность данных», — рассказал Александр Бакухин.

Блокчейн-решение создано командой по техзаданию и на блокчейн-платформе индустриального партнера трека — компании Web3Tech, которая известна тем, что совместно с ПАО «Ростелеком» разработала систему дистанционного электронного голосования, используемую на федеральных выборах в России с 2020 года.

«Цель нашей разработки состояла в том, чтобы показать возможности блокчейна и доказать, что его можно применять на примере этого кейса, что можно за короткие сроки создать платформу с минимальным функционалом, и в принципе блокчейн уже готов к внедрению для таких масштабных проектов, как международные поставки. Однако практическое внедрение решения потребует активного участия государств, граждане которой будут его использовать», — отмечает Александр Бакухин.

Центр общественных коммуникаций ЮФУ, материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России.

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