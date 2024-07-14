Магистрант из Таганрога спас девочку, тонущую в Волге

Историей спасения девочки в Волгограде на своих информационных ресурсах поделился Южный федеральный университет.

12 июля на центральной набережной Волгограда выпускник 2024 года магистратуры «Техносферная безопасность» Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА ЮФУ Эдуард Ивашин спас девочку, тонущую в реке Волге.

Ребенка уносило течением, а ее друзья, оставшиеся на берегу, кричали о помощи. Вовремя подоспевший Эдуард объяснил ей, как лечь на спину, чтобы не тратить остатки сил. Затем кинул длинный трос и вместе с другими мужчинами вытащил подростка из реки.

«Вечером вышли с женой прогуляться по набережной. Я ждал, пока потемнеет, чтобы сфотографировать мост, и увидел, как в 20 метрах от меня выплывает девочка. И тут реально пригодилось обучение техносферной безопасности — возможность быстро соображать в такой чрезвычайной ситуации», — рассказал Эдуард.

Девочку после спасения передали прибывшей на место бригаде скорой помощи.

Эдуард Ивашин работает фотографом. В Волгоград приехал снимать суперкубок России по футболу.

«Невероятно гордимся нашим выпускником! Спасибо за неравнодушие!», — отметили в ЮФУ и напомнили о правилах безопасного поведения на воде, главные из которых — не оставлять детей без присмотра и не купаться в необорудованных для этого местах.

Фото: страница ЮФУ Вконтакте