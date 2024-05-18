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Лучшие книги России сначала появляются в Таганроге

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Выставка «Лучшие книги России — Таганрогу» работает в городской публичной библиотеке в рамках XVII Чеховского книжного фестиваля.

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Утром 17 мая в библиотеке имени А.П. Чехова начал работу XVII Чеховский книжный фестиваль. На торжественном открытии выставки «Лучшие книги России – Таганрогу» говорили о новинках для читателей и вспоминали гостей прошлых фестивалей.

Волнуя зрителей, звучала увертюра Исаака Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»: в четыре руки её исполнили студенты Таганрогского музыкального колледжа. Вокальный ансамбль «Фантазия» ДМШ имени А. Г. Абузарова пел о России. А участник литературной библиотечной студии «Март» Даниил Исмаилов эмоционально прочитал перевод стихов из повести «Чарли и шоколадная фабрика», предложив родителям поменять телевизор на книги для блага их детей.  

Добрые слова прозвучали от лица читателей и в адрес организаторов фестиваля — администрации города и управления культуры Таганрога. Наш фестиваль совершенно особенный, и долгожитель среди своих собратьев.  Почему?

Ответ достаточно прост, — считает заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева. — Мы очень любим творчество своего земляка, книги, чтение. И за 17 лет воспитали, вырастили новое поколение читателей!

За такой замечательный труд Ирина Валериевна выразила  глубокую благодарность своим коллегам, педагогам в школах, сотрудникам библиотек.

Мы все участвуем в этой работе. И не от случая к случаю, а на системной основе, каждый день. Именно поэтому Чеховский фестиваль у нас, на родине Чехова, прижился, и я очень надеюсь, в следующем году мы с вами  вместе отметим его совершеннолетие, — подчеркнула  заместитель главы администрации.

Ирина Голубева напомнила, что книжные новинки впервые  появляются именно у нас, так как таганрогский фестиваль каждый год предшествует крупным книжным форумам, которые проходят в Москве и Санкт-Петербурге.

Директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева добавила:

На Чеховский книжный приходят целыми семьями, и те, кто побывал на первых фестивалях еще подростками, сейчас приводят сюда уже своих детей.

Она рассказала — подготовлена  большая  программа для читателей, и весь фестиваль будет посвящён семье. А потому встречи его пройдут в тесной, дружественной и, конечно, семейной обстановке. Татьяна Алексеевна  представила проект Центральной городской публичной библиотеки «Читающая семья», самые разные выставки, посвящённые этой теме, моральным  устоям и этике. А также — экспозицию, посвященную столетним юбилеям  писателей-фронтовиков, и рассказала об отличных живых книгах современников, о драгоценных библиографических редкостях.

Ставшая традиционной выставка«Лучшие книги России — Таганрогу» в этот раз представляет около трех сотен новинок, которых читатели еще не встречали даже в книжных магазинах.

С начала года наши библиотеки получили около 7000 новых книг. Приобретены издания за средства разных уровней  бюджета — федерального, муниципального, регионального. Вы можете познакомиться с книгами здесь, на выставке, а потом зайти за ними в муниципальные библиотеки города. Книги абсолютно разные — научно-популярные, мемуары, исторические, художественные, очень много приобретено книг для детей, как переизданная классика, так и новинки литературы, — пояснила Татьяна Михеева.

Также, библиотека имени А. П. Чехова выпустила 4-й сборник в рамках проекта «Книга с автографом», в котором собраны материалы о писателях и литературоведах — гостях Чеховских книжных фестивалей разных лет, передавших библиотеке книги с дарственными надписями.

Помните, Лев Данилкин говорил, что его коллеги, возвращаясь с фестиваля в нашем городе, утверждали, что привозят с собой из Таганрога просто глоток свежего воздуха? Поэтому многие присылают нам свои лучшие книги, и это замечательно, — заметила Татьяна Алексеевна.

Марина Даренская, фото автора

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Таганрогская правда
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