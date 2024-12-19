Лучшие экопрактики ТАГМЕТа отмечены дипломом Всероссийского конкурса

Седьмой год подряд Таганрогский металлургический завод, признан победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России». Итоги конкурса подведены на тринадцатом Международном форуме «Здоровье человека и экология — 2024», который прошел в рамках программы мероприятий Года экологии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — 2024.

В этом году ТАГМЕТ добился высшей награды в номинации «Экологический менеджмент и управление отходами в промышленности». Экопрактики предприятия отмечены дипломом победителя и признаны одними из лучших в стране.

«Экологическая политика ТАГМЕТа направлена на ведение устойчивого, ответственного, конкурентоспособного бизнеса. Предприятие максимально снижает воздействие на окружающую среду, климат и биоразнообразие, сохраняя природу Приазовья. Важно, что экспертное сообщество высоко оценивает эту работу — завод многократно становился победителем различных конкурсов в природоохранной и экологической сфере», — отметил управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.

Деятельность таганрогских металлургов по контролю за селективным накоплением производственных отходов, кейсы по переработке и снижению количества видов отходов, их вовлечения в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов отмечены на всероссийском уровне. Экологи ТАГМЕТа отмечают, что благодаря внедрению безотходных технологий при строительстве и реконструкции производственных объектов в 2023 году почти на 7 тыс. тонн снижено количество отходов, передаваемых сторонним организациям для обезвреживания или обработки.

В активный зачет металлургам жюри конкурса поставило модернизацию производства с учетом требований по охране окружающей среды: ТАГМЕТ завершает реконструкцию участка переработки побочных продуктов сталеплавильного производства, где существенно улучшена переработка шлакового полупродукта, поступающего из электросталеплавильного цеха, который затем используется в дорожном строительстве в качестве шлакового щебня, а также в других сегментах промышленности. Участок протяженностью около 600 метров огорожен семиметровым пылезащитным экраном. Общий объем инвестиций в проект составляет более 200 млн рублей.

Из года в год Таганрогский металлургический завод привозит на родину награду эколидера. Так, по итогам 2023 года ТАГМЕТ стал лауреатом Международной экологической премии «ЭкоМир-2023» в номинации «Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов». Высокую оценку конкурсного совета получила инициатива по сохранению биоразнообразия в Таганрогском заливе. Внимания заслужили инициативы ТАГМЕТа по внедрению передовых технологий, постоянный экологический контроль, техническое оснащение систем водозабора насосной станции, а также многолетний выпуск молоди осетра в низовья реки Дон для сохранения биоресурсов Азовского бассейна.

В том же 2023 году ТАГМЕТ — «Лидер природоохранной деятельности в России»-2022, и отмечен в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии». Высокой оценки удостоена деятельность металлургов в области экологической безопасности, улучшения экологического состояния страны и региона, сохранения природного богатства, вклад в развитие благоприятной окружающей среды, усиление защиты от шумового воздействия производства.

«С 2005 года на ТАГМЕТе внедрена и успешно действует Система управления окружающей средой в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001, — отмечает слагаемые высокой оценки природоохранной деятельности предприятия главный эколог ТАГМЕТа Екатерина Манжура. — Экологическая политика ТМК и ТАГМЕТа направлена на ведение устойчивого, ответственного, конкурентоспособного бизнеса при максимально возможном снижении отрицательного воздействия производственной деятельности и продукции на окружающую среду, а также сохранения природной среды Приазовья. С этой целью реализуются целевые программы по управлению отходами производства, направленные на оптимизацию образования отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов. Переведены в побочные продукты 18 видов отходов производства, которые успешно реализуются потребителям и повторно используются на предприятии в качестве сырья».

Территорию предприятия можно назвать одной из самых зеленых площадок промышленного сектора города, здесь произрастают более 50 видов растений. Металлурги любят высаживать хвойные деревья не только у себя на предприятии, но и на прилегающих городских территориях, озеленяют и благоустраивают Чеховскую набережную, где по осени высажены сто кустов можжевельника и саженцев ивы.

Ежегодно и целенаправленно ТАГМЕТ финансирует приоритетные природоохранные мероприятия, включающие в себя охрану водного бассейна, охрану атмосферного воздуха, управление промышленными отходами, а также мониторинг окружающей среды, отслеживание главных параметров. В 2024 году, затраты на природоохранные экомероприятия на ТАГМЕТе составили более 170 миллионов рублей.

Фото предоставлено АО «ТАГМЕТ»