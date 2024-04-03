Главная » #Погода

Ливень, град и ветер надвигаются на Ростовскую область

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Сегодня, 3 апреля, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение — в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

#Погода

По данным Росгидромета, в период 16-18 часов и до конца суток 3 апреля, ночью и утром 4 апреля местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-22 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям Дона быть внимательными и острожными, беречь себя и соблюдать правила безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций помощь можно вызвать по телефону «112».

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости погода Ростовская область штормовое предупреждение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика