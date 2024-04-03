Ливень, град и ветер надвигаются на Ростовскую область

Сегодня, 3 апреля, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение — в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, в период 16-18 часов и до конца суток 3 апреля, ночью и утром 4 апреля местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-22 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям Дона быть внимательными и острожными, беречь себя и соблюдать правила безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций помощь можно вызвать по телефону «112».

Фото Владимира Прозоровского