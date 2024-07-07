Лето полностью вступило в свои права – всё вокруг цветет и зеленеет. А значит, пришло время заглянуть в нашу «Зелёную аптеку», где приверженцы фитотерапии и народной медицины могут всегда найти для себя много интересного. И сегодня наш рассказ об одном из самых полезных растений – липе.

Липа – довольно распространенное лиственное дерево, ее можно встретить во многих садах и скверах, существуют даже липовые аллеи, где можно насладиться нежностью и ароматом цветения этого замечательного растения. Еще с давних времен липа причислялась к ряду мощных лечебных средств и ее целебные качества применяли в народной медицине многие народы мира. Ну а липовый мёд известен как самый лучший и полезный продукт – не зря липу еще называют медовым деревом. Люди всё чаще интересуются уникальными свойствами этого природного доктора и используют их для лечения разных заболеваний.

Главная польза

Славянская легенда о липе гласит, что давным-давно жила очень добрая девушка Липа, которая всем помогала, обо всех заботилась. А когда она состарилась, то превратилась в дерево, которое бескорыстно согревает и кормит людей и животных.

И вправду, все части дерева липы, будь то кора, листья, почки, цветы или соцветия, – ценное лекарственное сырье. Листья и цветы содержат глюкозу, витамин С, танин, белок, фитонциды, микроэлементы и биофлавоноиды, эфирные масла. Витамин С славится своим свойством укреплять иммунитет и бороться с простудными заболеваниями. Биофлавоноиды – прекрасные антиоксиданты, которые также снимают воспаления и борются с аллергическими реакциями. Фитонциды – это природный антисептик. Эфирное масло липы обладает успокаивающим воздействием на организм человека.

Липовые отвары, настои и чаи из липы в полной мере раскрывают все свои полезные свойства. Польза липового цвета огромна, отвар из цветов обладает потогонным, спазмолитическим и противовоспалительным свойствами. Липовый цвет с мёдом лечит простудные заболевания, ангину, устраняет воспалительные процессы в почках и мочевом пузыре. Настои из липовых цветков и листьев помогают в лечении хронического кашля. Кстати, липовый чай обладает отличным омолаживающим эффектом.

Липовый чай и отличное успокаивающее средство, он очень полезен для гипертоников. Настои из липовых цветов обладают сосудорасширяющим действием, они мягко снижают кровяное давление, а также очищают и разжижают кровь. Липовые чаи и настои нужно принимать в профилактических целях людям, имеющим даже незначительные проблемы с сердцем.

Липовые чаи хорошо успокаивают нервную систему: снимают нервозность, тревогу, спазмы и головную боль, устраняют бессонницу. Поэтому после тяжелого рабочего дня для борьбы со стрессом хорошо выпить чашку липового чая. Настои, отвары и чаи из цветов и листьев липы часто применяют как внутреннее и наружное средство от сухости кожи. Они хорошо тонизируют и увлажняют ее, устраняют многие виды раздражения и сыпи. Примочки, припарки и травяные ванночки из липовых отваров используют при ожогах, фурункулах и абсцессах. Утреннее и вечернее умывание липовыми настоями сделает кожу лица упругой и подтянутой.

Лечебные свойства цветов липы успешно используются для профилактики и лечения многих заболеваний желудочно-кишечного тракта. Они нормализуют перистальтику и улучшают функционирование гладких мышц пищеварительного тракта, облегчают симптомы синдрома раздраженного кишечника, язвенного колита, метеоризма, язвы и диареи.

Липа – самый лучший растительный лекарь при многих вирусных и простудных заболеваниях. Липовый чай расслабит, успокоит, снимет мышечное напряжение и болевые ощущения в период озноба, поможет сбить температуру при лихорадке. Липовые отвары можно применять для компрессов при бронхите и сильном кашле. Лечебный чай успокоит воспаленную слизистую горла. Кроме того, его применение значительно сокращает продолжительность инфекционных и вирусных заболеваний.

Полезные соединения, находящиеся в липовом чае, обладают сильными противовоспалительными свойствами. Травяной чай снимает боли и дискомфорт во многих системах и органах, чем дает организму время на отдых и реабилитацию. Но чтобы липа приносила пользу и не нанесла никакого вреда организму, не следует забывать, что липовый настой – это не просто чай, а лекарственное средство. Злоупотреблять лечебным напитком нельзя, потому как всё полезно в меру. Если вы склонны к аллергии на различные растительные препараты, убедитесь, что на липу у вас ее нет, и только тогда смело пейте липовый чай и наслаждайтесь столь приятным лечением.

Народные рецепты

Народная медицина часто использует лечебные свойства липы для профилактики и лечения многих заболеваний. Существует огромное количество рецептов, которые в комплексе с основным лечением помогают оздоровиться. Вот некоторые из них.

Липовые цветы (1 ст. ложка), залитые стаканом кипятка и настоянные 30 минут, помогут победить простуду, кашель, бронхит. Принимать 3 раза в день по 1 стакану в теплом виде. Полоскание полости рта и горла настоем липы с ромашкой снимет симптомы ангины и многие другие воспалительные процессы ротовой полости.

Липовые листья и цвет, бузина, шалфей, малина и ее листья, соединенные в равных пропорциях, залитые литром кипятка и настоянные около часа, – отличное потогонное и отхаркивающее средство.

При повышенной кислотности пьют настои из липы, корня солодки, семян льна, аира и мяты. Все компоненты (по 1 ст. л.) также завариваются литром кипятка.

Простатит лечат измельченной корой липы, ее заваривают и пьют вместо кофе натощак.

Липу с плодами калины употребляют в основном для поддержания работы сердца, но в некоторых случаях при простуде и ревматизме: 2 л. сырья заливают двумя стаканами кипятка, нагревают 10 мин., процеживают и пьют горячим в перерывах между едой.

Липовый настой (1 ст. л. на 1 стакан кипятка) принимают для быстрого снижения уровня сахара в крови при диабете.

Отвар из цветков липы (1 ст. л. на 1 стакан кипятка, варится на медленном огне около десяти минут) принимают при мочекаменной болезни.

Липовый настой применяют в качестве средства для полоскания при заболеваниях ротовой полости и горла, а также в качество компресса при ревматических болях и артрите: 1 ст. л. измельченного цвета липы заливают стаканом крутого кипятка и настаивают около получаса.

Ну а чай с липовым мёдом – отличный помощник при простудах.

Настойки из цветов и листьев липы применяют также в косметических целях: как лосьон или средство для умывания для сухого типа кожи; как ополаскиватель для волос, утративших силу и блеск; в качестве смягчающих и питательных ванночек для рук.

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР, фото на главной Михаила Андроника