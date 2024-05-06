Лицеист из Таганрога стал одним из победителей Всероссийской олимпиады школьников

Всего победителями и призерами стали 24 донских школьника.

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников определись победители и призеры, среди которых 24 человека были участниками команды из Ростовской области. Трое из них стали победителями, в том числе школьник из Таганрога Егор Агафонкин в олимпиаде по экономике. Два других победителя из Ростова участвовали в олимпиадах по литературе и испанскому языку.

Еще 21 донской школьник стали призерами по 11 предметам: искусству (МХК), физике, истории, праву, химии, экологии, обществознанию, литературе, географии, французскому и английскому языкам. Большинство победителей и призеров — учащиеся частного учебного заведения из донской столицы — Лицея классического элитарного образования.

Всего в составе команды Ростовской области выступили 86 школьников, они приняли участие в интеллектуальных соревнованиях по 23 общеобразовательным предметам. Олимпиады проходили в различных субъектах России, от Москвы до Нового Уренгоя.

В прошлом году по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников среди участников от Ростовской области было три победителя и 20 призеров.

Фото: donland.ru