Личный прием провела глава города Таганрога Светлана Камбулова

21 января глава города Таганрога Светлана Камбулова провела личный прием, на который с различными вопросами и проблемами пришли десять таганрожцев.

Речь шла об электроснабжении Западного жилого массива, в частности — микрорайона «Диагональ-Б». А также об организации дорожного движения в районе школы № 31, расположенной на пересечение улиц Бабушкина и Михайловской, несанкционированной торговле и многом другом.

«Обсудили с председателями КТОСов целый ряд вопросов и предложений от жителей районов, решение который теперь находится на личном контроле», — отметила Светлана Камбулова.

Также на приеме у главы города побывала художник и активный участник волонтерского движения Ольга Алтухова, которая пришла не с проблемами, а с добрыми пожеланиями. Она принесла в подарок авторский набор акварельных открыток с храмами города и книгу.

Фото tagancity.ru