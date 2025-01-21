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Личный прием провела глава города Таганрога Светлана Камбулова

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21 января глава города Таганрога Светлана Камбулова провела личный прием, на который с различными вопросами и проблемами пришли десять таганрожцев.  

Город

Речь шла об электроснабжении Западного жилого массива, в частности  — микрорайона «Диагональ-Б». А также об организации дорожного движения в районе школы № 31, расположенной на пересечение улиц Бабушкина и Михайловской, несанкционированной торговле и многом другом.

«Обсудили с председателями КТОСов целый ряд вопросов и предложений от жителей районов, решение который теперь  находится на личном контроле», — отметила Светлана Камбулова.

Также на приеме у главы города побывала художник и активный участник волонтерского движения Ольга Алтухова, которая пришла не с проблемами, а с добрыми пожеланиями. Она принесла в подарок авторский набор акварельных открыток с храмами города и книгу.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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