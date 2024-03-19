Лауреатом Международного конкурса женщин-дирижёров стала ростовчанка

Дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Любовь Носова в финале конкурса соревновалась с коллегами из Германии и Израиля.

Итоги III Международного конкурса женщин-дирижёров La Maestra были подведены вчера, 18 марта, в Париже. Дончанка Любовь Носова стала призером второй степени.

Всего на конкурс поступило 197 заявок от женщин-дирижеров со всего мира. В финал вышли только 14 музыканток, которых определили руководитель Симфонического оркестра Атланты и главный приглашенный дирижер Филадельфийского оркестра Натали Штуцманн, сообщает Телеграм-канал министерсва культуры РО. В финале международного конкурса встретились представительницы России, Израиля и Германии. Они демонстрировали свое мастерство, дирижируя мировую премьеру произведения молодого автора Манон Леповр, которое было написано специально для парижского конкурса.

Стоит отметить, что дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Любовь Носова, в истории конкурса является первым лауреатом из России.

Фото: Телеграм-канал министерства культуры РО