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Квест «По следам тайн и загадок» состоялся в библиотеке Таганрога

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Участники квеста, который состоялся в Чеховской библиотеке, узнали много нового об истории города, используя богатые фонды и ресурсы «Чеховки».

Культура

Квест назывался «По следам тайн и загадок городской библиотеки». Ведущий библиограф Полина Фомичева и помещик Василий Семи-Булатов (в его роли выступил Сергей Датченко) провели экскурс в историю Чеховского Таганрога. А участники квеста разгадывали головоломки, выстраивали маршруты по старинным картам и вникали в тонкости профессии шифровальщика.

«Дружественная атмосфера, приятные призы, книгохранилище с винтовой лестницей, огромное количество книг, которые хочется хотя бы потрогать, не то что полистать! Ощутила разницу в поиске информации с помощью альтернативных источников», — поделилась своими впечатлениями от мероприятия участница квеста Анна Ш.

В результате нелегкой борьбы первое место заняла команда «Крутые дамочки!», заработавшая наибольшее число баллов. Второе место у команды «16:59», третье — у «Диантус».

Квест «По следам тайн и загадок городской библиотеки» прошел в рамках интерактивного образовательного проекта «Живая библиотека», который реализуется благодаря победе библиотеки в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Фото библиотеки им. А.П. Чехова

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Таганрогская правда
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