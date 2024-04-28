Куличи по-новому: готовим к Пасхе модный краффин

Все сферы нашей жизни подвержены влиянию модных тенденций, не является исключением и кулинария. И сегодня, пытаясь им следовать и в преддверии приближающегося праздника Светлой Пасхи, мы испечем куличи по-новому – краффины. Ну а потом, как всегда, расскажем нашу кулинарную историю.

Ингредиенты

для теста:

молоко — 100 мл,

дрожжи — 6 г,

яйца куриные — 1 шт.,

яичные желтки — 2 шт.,

сахар — 85 г,

сливочное масло — 50 г

мука — 350 г,

соль — 2 щепотки,

цедра апельсина — 2 ч. л.;

для начинки:

сливочное масло — 80 г,

вяленая клюква или сушеная вишня — 100 г,

изюм — 50 г;

а также:

растительное масло — 1 ст. л.,

сахарная пудра — 25 г.

Приготовление

Сразу оговоримся, что данный рецепт требует строгого соблюдения пропорций, поэтому хорошо на этот случай иметь специальные кухонные весы. Итак, приступим. Вяленую клюкву (вишню без косточки) и изюм замочите в горячей воде на 5 минут, затем промойте и удалите лишнюю влагу. С апельсина снимите цедру и измельчите ее на терке. Нагрейте молоко до 36–40° C — это лучшая температура для активации дрожжей. Добавьте в молоко 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. муки, затем дрожжи. Перемешайте смесь вилкой и оставьте на 15–20 минут в теплом месте, накрыв миску с опарой полотенцем.

Тем временем в другой миске смешайте оставшийся сахар, 1 яйцо, 2 желтка и взбивайте миксером 3–4 минуты, потом влейте в смесь растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте. Наша опара уже подошла – об этом свидетельствует пена на ее поверхности. Теперь постепенно введите опару в масляно-яичную массу, добавьте просеянную муку, 2 щепотки соли и цедру апельсина. Замесите гладкое эластичное тесто, при этом рабочую поверхность слегка присыпьте мукой, чтобы оно не прилипало к рукам.

Поместите тесто в большую емкость, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем и уберите в теплое место на 1,5 часа. По прошествии данного времени увеличившееся в объеме тесто разделите на две части — это будут два кулича. Первую часть аккуратно раскатайте в очень тонкий прямоугольник. Растопите 40 г сливочного масла (не должно быть горячим) и смажьте им кисточкой всю поверхность раскатанного теста. Равномерно разложите ягоды и изюм, оставив половину сухофруктов. Теперь скатайте тесто в длинный рулет, накройте пленкой и оставьте на 30 минут. То же самое сделайте со второй частью теста. Рулет разрежьте вдоль на две равные части, не доходя до конца 3 см. Таким образом, получится тот же рулет, только в два раза длиннее. Начните с одной стороны сворачивать тесто в «улитку» («розочку»), но не скручивайте слишком плотно.

При этом выворачивайте внутреннюю сторону рулета наружу — так получится красивее. Закрутив первую часть рулета, переходите ко второй — она будет уже верхом нашего модного кулича. Готовое «сооружение» поместите в форму для пасхальной выпечки и проделайте то же самое со вторым подготовленным рулетом. Будущие куличи-краффины накройте и оставьте в теплом месте еще на 1 час. А теперь формочки с тестом отправьте в духовку и выпекайте 40–50 минут при 180° C, проверив готовность при помощи деревянной палочки.

Наши модные краффины готовы! Остужаем их и посыпаем сахарной пудрой – получилось замечательное угощение, смотрится очень красиво и необычно. Можно встречать Пасху!

Кулинарные истории

Куличи – традиционная выпечка, но не так давно стал весьма популярным кулич под названием «краффин». В его основе – слоеное круассанное тесто, а форма – маффина. Так что и название выпечки и её суть – это микс круассана и маффина. Тесто краффина должно быть жирным, расслаивающимся. В краффине используется много качественного сливочного масла, сухофруктов и даже орехов. В качестве начинки могут быть заварной крем, карамель, фруктовые джемы. Краффин появился в 2013 г. Его создателем считается Кейт Рейд, кондитер из Мельбурна (Австралия).

В 2014 г. краффин стал популярен в США, а в 2017-м распространился по всему миру. Он отлично подходил по форме — получался кулич в виде красиво закрученного цветка, вкус тоже всем нравился. Отличительная особенность краффина — его не украшают глазурью. А в целом – прекрасная пасхальная выпечка.

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