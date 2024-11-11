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Куда жителям Таганрога обращаться для поступления на службу по контракту

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В Ростовской области и в Таганроге продолжается набор кандидатов на военную службу по контракту.

Новости Таганрога

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Также подать заявку на военную службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны РФ или на едином портале Госуслуг.

Отметим, что перед отправкой в военные части все военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах ЮВО. Заключившие контракт с Минобороны РФ на год и более в Ростовской области получат по 1,7 млн рублей. Из регионального бюджета им единовременно выплачивается 1,3 млн рублей, из федерального — 400 тысяч рублей.

Для семей военнослужащих в Ростовской области существует почти 40 мер поддержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Семьям участников специальной военной операции предоставляются компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На все вопросы о военной службе по контракту вам ответят по короткому номеру 117.

Фото из архива (donlahd.ru)

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Минобороны поддержка военнослужащих СВО служба по контракту
Таганрогская правда
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