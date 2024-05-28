«Красный котельщик» выполнил исследовательские работы по просьбе Казанской ТЭЦ-1

Специалисты Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) подтвердили возможность утилизации высокопотенциальных уходящих газов за счет установки водоводяных теплообменников подогрева сетевой воды без изменения поверхностей нагрева действующих котлов-утилизаторов. С такой просьбой к одному из крупнейших донских предприятий обратилась Казанская ТЭЦ-1 (филиал АО «Татэнерго»).

Старейшая электростанция Татарстана – Казанская ТЭЦ-1 давно и плодотворно сотрудничает с «Красным котельщиком». Так, еще в середине 1950-х годов здесь были введены в эксплуатацию паровые котлы ТКЗ. В наши дни, начиная с 2018 года, на станции эксплуатируют современные котлы-утилизаторы (КУ) производства ТКЗ. Учитывая фактические режимы работы блоков, где установлены КУ, Казанской ТЭЦ-1 принято решение модернизировать данное оборудование для более эффективного использования тепла уходящих газов ГТУ.

В объем обязательств «Красного котельщика» в рамках проекта модернизации вошли как сами исследовательские работы, подразумевающие внедрение водоводяных теплообменников в тракт газового подогревателя конденсата, так и подготовка проектно-конструкторской документации, включая спецификацию на теплообменники, арматуру и контрольно-измерительные приборы. Также специалисты ТКЗ провели техническую экспертизу покупного оборудования, входящего в объем модернизации котлоагрегатов.

В 2025 году на котлах-утилизаторах станционный №1 и 2 Казанской ТЭЦ-1 начнут реализовывать технические решения по внедрению водоводяных теплообменников, предложенные специалистами «Красного котельщика». Это положительно скажется как на эффективности утилизации тепла уходящих газов, так и на повышении технико-экономических показателей блоков ПГУ.