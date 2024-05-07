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«Красный котельщик» восстановил памятник героям Великой Отечественной войны

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В преддверии Дня Победы Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) реализовал ряд благотворительных инициатив, направленных на благоустройство памятников и воинских захоронений, а также патриотическое воспитание молодежи.

#День Победы

По просьбе жителей поселка Красный Бумажник Матвеево-Курганского района Ростовской области ТКЗ восстановил памятник героям Великой Отечественной войны, расположенный в окрестностях населенного пункта. Он был открыт в 1968 году в честь 25-летия освобождения Таганрога на одной из ключевых высот, которую штурмовали бойцы Красной армии при прорыве Миус-фронта.

Исходя из оценки его состояния, было решено отказаться от нецелесообразного ремонта – на месте старого памятника установили новый, сохранив первоначальный дизайн. Все необходимые работы «Красный котельщик» выполнил самостоятельно с привлечением специалистов завода.

В рамках ежегодной инициативы волонтеры ТКЗ благоустроили городские братские могилы, расположенные на старом кладбище Таганрога. Они убрали мусор, покосили сорную траву, восстановили и покрасили надгробия, обновили краску декоративных элементов братских могил и мемориала воинам, павшим во время войны.

Выполняя шефские обязательства по уходу за местами захоронений времен ВОВ, «Красный котельщик» не забывает о важности патриотического воспитания молодежи. Для ребят из таганрогского центра помощи детям № 3 волонтеры ТКЗ приобрели специальную обувь, которая была необходима для участия в муниципальном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

И это только часть большой патриотической работы. 9 Мая – праздник, который ТКЗ отмечает ежегодно с большим количеством корпоративных инициатив – организует патриотические акции, митинги, флешмобы, оказывает адресную материальную помощь ветеранам завода. Сегодня, 7 мая, котлостроители традиционно возложили цветы к заводскому Вечному огню. Участников мероприятия объединила память о подвиге великого народа и история родного завода.

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9 мая акция День Победы Красный котельщик
Таганрогская правда
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