Система менеджмента качества Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) работает по высоким мировым стандартам. Это подтвердил сертификационный аудит на соответствие требованиям ISO 9001:2015, прошедший на предприятии.

По итогам аудита сертификационный орган принял решение выдать «Красному котельщику» сертификат международного стандарта ISO 9001:2015 – подтверждение высокого рейтинга завода. Официальный документ будет действовать на протяжении трех лет – до августа 2027 года. Раз в год на ТКЗ будет проходить дополнительный надзорный аудит, который должен подтвердить, что система менеджмента качества завода – по-прежнему действенна и результативна.

«Красный котельщик» участвует в международной сертификации, начиная с 1997 года. И все это время наше предприятие демонстрирует уверенное управление качеством, доказывает стабильность внутренних процессов, готовность быть гибким к необходимым изменениям, – подчеркивает директор по качеству ТКЗ Лев Иняков. – Качество выпускаемой продукции для коллектива нашего предприятия – принципиальный вопрос. Это залог безопасности и эффективности энергообъектов. Один из важнейших критериев, по которому нас выбирают наши клиенты».

С момента вхождения в международную систему ISO 9001 «Красный котельщик» успешно проходит все аудиты, которые подтверждают соответствие заводской системы менеджмента качества высоким мировым стандартам с последующей выдачей сертификата. И это результат комплексного подхода к качеству на ТКЗ, в котором задействованы все службы завода.

На предприятии ведется непрерывный контроль, который позволяет увидеть, какие процессы нуждаются в корректировке. Качество продукции тщательно отслеживается на всех этапах, начиная от подготовки документации и заканчивая приемкой оборудования. Реализуются различные программы, направленные на обновление технологической базы, дополнительную мотивацию и обучение персонала.