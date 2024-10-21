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«Красный котельщик» участвует в благоустройстве Таганрога

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Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) – градообразующее предприятие Таганрога – поддержало проект «Осенний месячник чистоты». Участие в экологической инициативе по просьбе города стало продолжением вклада предприятия в преображение Таганрога, сохранение и улучшение его экологии.

Благоустройство

С привлечением специализированной техники сотрудники «Красного котельщика» проводили субботники на закрепленных за заводом территориях, включая дороги, тротуары и железнодорожные пути. В общей сложности работы затронули несколько улиц города: Ленина, Москатова, Железнодорожную и другие.

Благоустройство предполагало покос сорной и карантинной растительности, удаление поросли деревьев и несанкционированных граффити, очистку территории от мусора. Силами завода собрано и вывезено несколько машин мусора, включая бытовые предметы, оставленные жителями.

«Преображение Таганрога, имеющего все шансы стать значимым туристическим центром, – наша общая задача, – уверена участник акции, руководитель группы административно-хозяйственного обеспечения ТКЗ Марина Гончарова. – «Красный котельщик» и его коллектив понимают степень своей ответственности. Мы безмерно любим родной город, где работаем и живем. Желаем Таганрогу только добра. Хотим видеть его чистым, ухоженным, привлекательным и для жителей, и для гостей».

«Красный котельщик» облагораживает Таганрог на постоянной основе, реализует собственные инициативы по созданию комфортной городской среды. Убирает прилегающую территорию, асфальтирует городские пешеходные дорожки и тротуары, финансирует строительство остановок для общественного транспорта. Еще одна из важнейших инициатив, получившая финансовую поддержку предприятия, – благоустройство городской рощи «Дубки».

Фото из архива

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Таганрогская правда
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