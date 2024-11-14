«Красный котельщик», семья, спорт: формула счастья Ольги Сазоненко

Нынешней осенью Ольга Михайловна Сазоненко – ветеран Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) – отметила 70-летие. Свой возраст она не скрывает. Наоборот, гордится, что по-прежнему сохраняет активность, позитив и связь с родным заводом, где проработала более 30 лет.

Сазоненко – одна из профессиональных династий «Красного котельщика», общий трудовой стаж которой насчитывает на сегодняшний день 90 лет. А начало династии положила как раз Ольга Михайловна, до замужества носившая фамилию Галыга.

«Мне тогда только исполнилось 18, окончила машиностроительный техникум, пришла ученицей машиниста крана в котельный цех № 5, – вспоминает она. – Почему выбрала ТКЗ? Хотелось развиваться и в профессии, и в спорте. Здесь мне удавалось это успешно совмещать».

На ТКЗ Ольга Галыга устроилась в 1972 году, в 1974-м выполнила нормативы кандидата в мастера спорта СССР по военно-спортивному многоборью. Выступала не только за команду завода, но и за сборные России, Ростовской области. А в 1976-м в заводской многотиражке на первой полосе было опубликовано большое выступление молодой крановщицы, члена физкультурного совета котельного цеха № 5, где она рассказывала о спортивных достижениях коллектива. И то, что с каждым годом эти достижения в цехе только росли, – во многом заслуга удивительной женщины, с которой мы вас сегодня знакомим. Своей энергией она заряжала буквально всех и стала для коллег настоящей легендой…

Что касается профессии, то Ольга Михайловна за годы работы получила 5-й разряд машиниста крана, трудилась мастером, много лет была председателем цехового комитета котельного № 5. На «Красном котельщике» она познакомилась со своим будущим мужем.

Александр Иванович Сазоненко тоже работал в котельном № 5, сварщиком. И тоже был известным в коллективе спортсменом – занимал первые и призовые места на турнирах по футболу, легкой атлетике. Вместе они более 30 лет проработали в одном коллективе, вместе отстаивали спортивную честь завода.

Чета Сазоненко воспитала двоих детей – дочь Анну и сына Александра. Оба также окончили политехнический техникум (бывший машиностроительный) и по стопам родителей пришли на котлостроительный завод. Анна сейчас работает инженером-технологом в отделе главного технолога. Продолжает династию и внук Ольги Михайловны, сын Александра, Ярослав Сазоненко – выпускник политеха осваивает профессию инженера-технолога.

«С детства мы с братом жили в атмосфере «Красного котельщика», – отмечает Анна. – Родители всегда были для нас примером, прежде всего, примером верности родному предприятию. Нам хотелось быть похожими на папу и маму – также заниматься нужным для страны делом, добиваться успехов, гордиться своим коллективом. Я рада, что династия Сазоненко продолжается»…

Ольга Михайловна постоянно находится в курсе заводских событий. О том, что происходит на родном для нее предприятии, рассказывают дочь, внук, коллеги, которые навещают ветерана.

«Я как будто бы и не уходила на пенсию, знаю, как живет, как меняется мой завод. Очень рада этим переменам. Особенно тому, какие возможности сейчас открываются перед молодежью, взять для примера моего внука Ярослава, – говорит юбиляр. – Мы, поколение ветеранов, многое сделали для ТКЗ, теперь дело за нынешними котлостроителями. Будущее нашего родного «Красного котельщика» – в их руках. Они это понимают и не подведут».

Трудовые династии – гордость любого предприятия, показатель его стабильности, его «золотой фонд». «Близкие плохого не посоветуют!» – гласит народная мудрость. И это действительно так. Ведь родители хотят для своих детей только самого лучшего. На «Красном котельщике» семейные ценности, как и сами сотрудники, – в приоритете. Здесь чтят трудовые династии, поддерживают семьи котлостроителей, в том числе в рамках корпоративного проекта «Больше, чем работа». Создают условия, чтобы дети продолжали дело своих родителей на одном заводе.