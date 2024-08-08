«Красный котельщик» провел третий слет мастеров

На Таганрогском котлостроительном заводе (ТКЗ) прошло одно из центральных мероприятий проекта «Больше, чем работа» – слет мастеров. Презентация программы постоянного совершенствования, чествование лучших специалистов, творческий мастер-класс, развлекательная часть – корпоративный вечер, на который мастеров завода пригласили со своими вторыми половинками, получились насыщенными и интересными.

Слеты мастеров для линейных руководителей ТКЗ стали удачным форматом профессионального общения, обмена опытом и активного отдыха, потому традицию на предприятии решили продолжить. Мастера собираются вместе, чтобы подвести итоги, поделиться эффективными практиками работы, обозначить командные цели, еще ближе познакомиться друг с другом. Не случайно акцент делается на линейных руководителях, которые являются лицом компании, – на них лежит особая ответственность в выполнении производственной программы и развитии коллектива.

О значимости этих специалистов, открывая мероприятие, говорил генеральный директор «Красного котельщика» Михаил Клугман:

«Участники нашего слета – Мастера с большой буквы. Вы – ключевые люди в команде ТКЗ, завод по праву вами гордится. Многие из линейных руководителей еще совсем недавно были рабочими, а теперь пошли вверх по карьерной лестнице, что вполне закономерно. Если в глазах сотрудников есть искра и огонек, значит, победы у завода будут всегда. А у наших мастеров глаза горят, мы видим огромное желание работать, добиваться результата. И это желание, заинтересованность, вовлеченность в профессию передаются другим сотрудникам. Спасибо за вашу активность, инициативу! Уверен, вместе мы достигнем всех целей 2024-го года. С такой командой по-другому и быть не может…».

«Красный котельщик» – предприятие, где развитие сотрудников, в числе наиболее приоритетных направлений. В частности, для линейных руководителей действуют различные программы по повышению квалификации, конкурсы профмастерства и другое. Регулярно внедряются новые инструменты и проекты, направленные на повышение эффективности и управляемости подразделений, сокращение издержек. И здесь именно мастера выступают проводниками преобразований.

Отметим, что с каждым годом на ТКЗ растет классность мастеров. Так, в 2024-м году по сравнению с 2023-м рост составил 19%. Во многом этому способствует реализуемая на заводе программа постоянного совершенствования. О ее особенностях и результатах на слете рассказал начальник трубоблочного цеха Юрий Кокоха.

Затем пришел черед чествования лучших мастеров. Лауреаты определялись по итогам работы за 2023-й год. Лидеров отметили в номинациях «Лучший мастер по АЭС», «Лидер фабрики идей», «Лучший организатор чистоты и порядка», «Самый быстрый и оперативный», «Отличник обучения», «Новичок в профессии», «Лучший мастер по привлечению персонала», «Молодая семья», «Молодой папа». Каждый мастер на память о мероприятии получил корпоративную толстовку.

Запомнится участникам слета мастеров 2024-го года и творческий мастер-класс «Красный котельщик» покоряет космос». За час командам из подручных материалов предстояло создать и презентовать космический продукт, который ТКЗ мог бы предложить рынку.

«Сегодня имя «Красного котельщика» известно практически всему миру! Более века, заслужив звание флагмана отечественного котлостроения, завод успешно работает на энергетическом рынке, самостоятельно конструирует и изготавливает уникальное оборудование, востребованное в разных уголках Земли. При этом о ТКЗ мало что известно в космосе. А между тем в истории завода есть своя «космическая» страница: 10 июня 1980 года предприятие посетил Андриян Николаев – первый советский космонавт, который свободно парил в невесомости корабля. Пришло время и нам серьезно задуматься об освоении космоса», – поставил ведущий задачу участникам.

И с ней котлостроители успешно справились, представив креативные, продуманные до мелочей и презентованные с чувством юмора проекты, которые, быть может, когда-нибудь и войдут в линейку «Красного котельщика». Авторы лучших проектов получили специальные корпоративные подарки.

Завершился слет мастеров праздничным вечером.

Комментарии участников

Анастасия Цуркану, мастер цеха металлоконструкций, лауреат номинации «Молодая семья»:

«Отличный, теплый вечер, наполненный атмосферой позитива. Рада, что слеты мастеров на ТКЗ стали традиционными, это прекрасная площадка и для неформального общения, и для профессионального роста. Отмечу интересную программу, каждый год организаторы придумывают что-то новое, задорное и зажигательное. Конечно, приятно быть лауреатом в «семейной» номинации, особенно в Год семьи. Наша «ячейка общества» появилась всего пару недель назад, так что семья, действительно, молодая. А работаем мы с мужем в одном цехе, и здесь, на слете, тоже были вместе».

Александр Косьяненко, мастер цеха корпусного оборудования, лауреат номинации «Новичок в профессии»:

«На слете я – уже в третий раз, но в этом году впервые участвую как мастер, на двух предыдущих был мужем мастера (с улыбкой) – моя супруга трудится в том же цехе и на том же участке, что и я. Мой стаж на «Красном котельщике» – 18 лет, линейным руководителем стал год назад. За это время понял, насколько сложна, ответственна и разнопланова наша профессия. Ведь одно дело – выполнять поручения руководителя, совсем другое – строить работу коллектива самостоятельно. Как раз такие встречи дают возможность обменяться опытом, задать интересующие вопросы, если надо – попросить совета. А приятным бонусом идет мастер-класс, живая музыка и танцы – отдыхать тоже надо уметь».

Татьяна Цитрина, мастер трубно-кузнечного цеха, лауреат номинации «Лучший организатор чистоты и порядка»:

«Каждый из слетов мастеров по-своему интересен. На нынешнем мне больше всего запомнился мастер-класс, во время которого мы «покоряли космос» – придумывали оборудование, которое ТКЗ мог бы предложить космической отрасли. Вот уж где фантазии не было предела! Наша команда выступила достойно – проект импровизированного «космического» утилизатора занял второе место. Очень важным было и общение. Со многими коллегами из других цехов мы разговариваем только по телефону, здесь смогли познакомиться лично, а во время развлекательного блока – и подружиться. Ведь сближает не только работа, но и совместный отдых в приятной обстановке».

Василий Кирюшкин, мастер дирекции по эксплуатации и ремонту, лауреат номинации «Самый быстрый и оперативный»:

«Первый раз побывал на таком мероприятии – эмоции зашкаливают! Все продуманно, хорошо организованно и при этом – никакого официоза, наоборот, вечер получился по-семейному простым и непринужденным. Звучали искренние слова от руководителей и коллег, мы радовались чествованию каждого мастера, с удовольствием участвовали в творческом задании, слушали отличную музыку и танцевали. Приятно, что в номинации «Самый быстрый и оперативный» три призовых места – у нашей дирекции. Это неудивительно. Специалисты дирекции по эксплуатации и ремонту выполняют самую разную работу, включая монтаж оборудования, мобильность и многозадачность – наш профессиональный конек».