«Красный котельщик» провел корпоративный турнир по пейнтболу

«Красный котельщик» организовал для своих сотрудников серию дружеских поединков по пейнтболу – динамичной и захватывающей военно-спортивной игре. Участие в корпоративном турнире приняли порядка ста человек из различных подразделений предприятия. Эти соревнования, как и многие другие, вошли в масштабный проект ТКЗ «Больше, чем работа», стартовавший весной 2024 года.

Пейнтбол на ТКЗ проводили и раньше, он запомнился заводчанам яркими эмоциями и позитивом, поэтому в нынешнем году традицию решили продолжить. Котлостроители встречались на открытой, профессионально подготовленной площадке, соревновались с соблюдением необходимых требований к безопасности.

Дни пейнтбольных встреч стали для сотрудников ТКЗ по-настоящему горячими и яркими – и в плане погоды, и в плане атмосферы – на площадке царили азарт, адреналин, командный дух, энергия. Игра объединила людей разных возрастов, профессий, взглядов на жизнь. Турнир был дружеским, однако каждая команда изо всех сил стремилась к победе.

Считается, что пейнтбол – чисто мужской вид спорта, но девушки «Красного котельщика», участвовавшие в турнире, своей реакцией, скоростью, меткостью доказали, что это всего лишь частное мнение, не имеющее ничего общего с реальностью.

Завершив поединки, довольные «стрелки» обменивались впечатлениями, делились секретами подготовки, тактики игры. И пришли к общему мнению: пейнтбол – не только отличный вид отдыха, но и эффективный способ лучше узнать друг друга, крепче сплотить коллектив.

Мнения участников

Алексей Бессонов, начальник бюро технического управления:

Участвуя в турнире, мы получили потрясающие эмоции! Я, когда узнал, что есть возможность поиграть в пейнтбол, записался одним из первых. В чем вижу плюсы? Во-первых, это перезагрузка, смена обстановки – они необходимы каждому. Во-вторых, новые навыки, в том числе по организации командной работы. Да и просто побегать, пострелять с ребятами, почти как в детстве, – это очень здорово! Теперь своим друзьям советую отдыхать также весело и активно.

Яна Носик, специалист дирекции по качеству:

В прошлом году у меня был первый опыт игры в пейнтбол, очень понравилось, запомнилось. Об участии в нынешнем турнире даже не раздумывала, просто ждала, когда откроют запись. На этот раз было также круто! Драйв по полной! Считаю, что пейнтбол – отличный вид спорта и для поддержания физической формы, и для тренировки умственной активности – здесь надо не просто стрелять, а четко выстраивать стратегию, действуя сообща. Рада, что такие классные мероприятия становятся у нас традиционными.

Сергей Селиверстов, токарь-расточник цеха корпусного оборудования:

Я впервые играл в пейнтбол, раньше только слышал о нем, видел по телевизору. Конечно, когда участвуешь сам, получаешь совсем другие впечатления, понимаешь, насколько важно быть членом команды. Мы смогли победить скуку, рутину, много двигались, общались, радовались. Отмечу отличную организацию поединков – все прошло на высшем уровне. Хочу поблагодарить предприятие, свою команду, соперников за яркий, насыщенный турнир.