«Красный котельщик» провел конкурс для студентов ссузов Таганрога

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) продолжил традицию проведения конкурсов профмастерства среди студентов ссузов, которые ежегодно проходят практику на предприятии в качестве сварщиков. Для одних ребят это было соревнование за первые места, для других еще и выпускной квалификационный экзамен, который обычно студенты сдают на базе учебных заведений.

Электросварщик ручной сварки – одна из самых востребованных профессий на ТКЗ. Вполне закономерно, что подготовке таких специалистов уделяется особое внимание. Взять для примера оплачиваемую практику, которую студенты профильных ссузов, обучающиеся на сварщиков, проходят на ТКЗ. Под руководством опытных наставников они стажируются непосредственно в цехах, после чего во время конкурса профмастерства, который также проводит завод, проверяют уровень полученных знаний.

В этом году практику на ТКЗ проходили студенты таганрогского механического колледжа и техникума машиностроения и металлургии. Ее итогом стало профсостязание, во время которого ребята выполняли сборку и ручную дуговую сварку предложенной конструкции. В конкурсную комиссию, оценивающую участников, вошли как специалисты отдела главного сварщика ТКЗ, так и представители ссузов. Победители определялись по итогам визуального и измерительного контроля готовых изделий.

Еще одно мероприятие, проведенное ТКЗ в рамках профориентации студентов, – разговор с профессионалом в формате «Своей игры». Участником стал опытный сварщик «Красного котельщика» Всеволод Федоров, который поделился с ребятами своими наработками в профессии и рассказал, почему стоит связать свою судьбу с рабочей специальностью и выбрать именно ТКЗ.

По окончании обучения в ссузе студенты, прошедшие практику на заводе, смогут гарантированно трудоустроиться на «Красный котельщик». В связи с высокой загрузкой здесь активно набирают производственный персонал. С полным списком специалистов, которые необходимы ТКЗ, можно ознакомиться на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе Вакансии.