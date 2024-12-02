«Красный котельщик» провел для своих сотрудников конкурс профмастерства

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) организовал конкурс профессионального мастерства «Лучший токарь». Его участниками стали представители дирекции по производству, подавшие заявки в ходе заявочной кампании.

Предприятие, которое участвует в ведущих энергетических проектах страны, заинтересовано в развитии своих сотрудников. Конкурсы профмастерства – давняя и очень успешная практика «Красного котельщика» по повышению уровня котлостроителей и эффективной оценке их квалификации. Профессиональные состязания проводятся, в том числе, среди специалистов по неразрушающему контролю, машинистов крана, электросварщиков. В этом году к ним добавились и токари.

Представителей данной профессии ждало насыщенное конкурсное задание, которое состояло из двух блоков: теории и практики. Участники решали кроссворды, проходили тесты, выполняли проточку валика в соответствии с разработанным чертежом и технологическим процессом. Бонусом для них стала возможность проходить практическое задание на своем рабочем месте за своим станком.

Победителями стали участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам двух конкурсных блоков. Лучших токарей ТКЗ определяло компетентное жюри, куда вошли эксперты технического управления и дирекции по качеству завода.

«От этого конкурса мы ждали конструктива – и мы его получили, – подчеркивает победитель, токарь цеха металлоконструкций ТКЗ Александр Терлецкий. – Все было четко, понятно, доступно. Если теория – то вопросы по существу, практическое задание построено на той операции, которая нам знакома. Искренне рад, что этот конкурс прошел на нашем предприятии. Профессия токаря востребованная и во многом незаменимая на производстве. При любящем отношении и особой отдаче ее обладатели достигают на ТКЗ отличных профессиональных высот».

Актуальные вакансии «Красного котельщика» размещены на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе Вакансии. Задать вопросы по трудоустройству можно по телефону 8 (8634) 31-35-33.