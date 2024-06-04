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«Красный котельщик» провел благотворительный футбольный матч для юных таганрожцев

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Команда Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) сыграла в футбол с воспитанниками городского центра помощи детям. Дружеский матч продолжил череду благотворительных проектов предприятия, направленных на социализацию ребят и их разностороннее развитие, в том числе в искусстве и спорте.

Новости Таганрога

Встреча прошла на спортивной площадке центра помощи детям. В гости к ребятам приехали их шефы – сотрудники «Красного котельщика». Привезли с собой спортивный инвентарь и настольные игры – начались каникулы и такие подарки от коллектива ТКЗ будут очень кстати ребятам для активного лета.

Провели с воспитанниками дружеский футбольный матч, который оказался насыщенным на эмоции и голы в ворота обеих команд. А после продолжили общение, провели серию тренировочных пенальти, обменялись впечатлениями.

Это первый подобный матч между командами «Красного котельщика» и центра помощи детям. Опыт таких спортивных состязаний планируется повторить. Ребята ждут новой встречи – хотят повысить мастерство в матче с опытными футболистами ТКЗ и узнать у них новые секреты успешной игры.

Такие дружеские встречи помогают в профилактике правонарушений, приобщают наших воспитанников к здоровому образу жизни, расширяют круг их общения, развивают командный дух и чувство сплоченности, – подытожила встречу представитель центра помощи детям.

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благотворительность Красный котельщик футбол
Таганрогская правда
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