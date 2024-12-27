«Красный котельщик» провел благотворительную акцию «Верю в чудо!»

Таганрогский котлостроительный завод (ТКЗ) поздравил с Новым годом и Рождеством воспитанников городского центра помощи детям № 3. От имени котлостроителей волонтеры завода передали ребятам инвентарь для занятий спортом.

«Красный котельщик» многие годы оказывает помощь соцучреждению. Только в 2024-м силами завода для детей были приобретены летняя обувь, различный спортинвентарь, настольные игры, проведены благотворительный футбольный матч и творческий мастер-класс. А к Новому году и Рождеству выполнена еще одна просьба – закуплены гантели и гимнастические коврики.

Такой подарок хотели именно воспитанники. В центре помощи детям в дополнение к спортзалу открылся тренажерный зал – ребята с удовольствием его посещают, занимаются с инструктором. Для тренировок необходимы, в том числе гантели с разным весом, которые благодаря коллективу ТКЗ появились у юных спортсменов.

«Хочу быть стройной, подтянутой и, конечно, здоровой, потому и выбрала спорт, – говорит 16-летняя Диана. – Мне очень нравятся постоянные тренировки, с каждым разом получается все лучше и лучше, я горжусь собой».

16-летний Даниил тоже занимается в тренажерном зале. Подросток отмечает, что спорт, здоровый образ жизни сейчас в особом тренде у молодежи, и он стремится этому тренду соответствовать.

«На тренировках я пока беру небольшой вес – для этого нужны легкие гантели. Вскоре думаю перейти к более сильным нагрузкам, постепенно увеличивая вес, – делится планами Даниил».

Педагоги соцучреждения подчеркивают, что для их ребят очень важны внимание, забота и поддержка коллектива ТКЗ, которые проявляются в абсолютно разных формах:

«Волонтеры «Красного котельщика» не просто передают подарки детям и проводят для них различные мероприятия, но и общаются, рассказывают о своей работе, предприятии, где трудятся открытые, неравнодушные люди. Такой пример, безусловно, положительно сказывается на социализации наших воспитанников и влияет на выбор их дальнейшего жизненного пути».