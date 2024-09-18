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«Красный котельщик» продолжает модернизацию производства

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На Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) поступает новое технологическое оборудование в рамках рекордной в этом году инвестиционной программы.

#Промышленность

Один из примеров – токарный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который может работать по заранее написанным программам. Он способен выполнять точные и повторяемые операции без участия человека, в то время как обычный станок требует ручного управления и постоянного присутствия оператора.

Также в качестве плюсов – возможность выполнять не только токарную обработку, но и фрезеровку. А значит, на этом станке можно вытачивать детали со сложными контурами и пазами, комбинируя резание и фрезерование.

Станок с ЧПУ эффективнее, точнее и продуктивнее по сравнению с обычными токарными станками. Он способен выполнять более сложные задачи намного быстрее, с меньшими трудозатратами и более высоким качеством.

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Красный котельщик оборудование производство работа в Таганроге
Таганрогская правда
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