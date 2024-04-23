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«Красный котельщик» присоединился к Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

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В рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов» под эгидой Союза машиностроителей России Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) посетили родственники и друзья котлостроителей, студенты и школьники из различных учебных заведений Таганрога и Ростовской области. Всего – порядка 400 человек.

#Промышленность

Для своих гостей «Красный котельщик» провел 17 производственных экскурсий. По традиции их «сердцем» стали цеха завода, где воплощаются в жизнь важнейшие энергетические проекты. Экскурсанты оценили масштабы производства, узнали о многообразии рабочих и технических специальностей, убедились, что «Красный котельщик» – это современная высокотехнологичная площадка по производству важного для энергетики России оборудования.

Преобладающее число гостей «Красного котельщика» в рамках «Недели без турникетов» – дети и подростки. Экскурсии на одно из ведущих предприятий российского энергомашиностроения – отличная возможность для каждого из них определиться со своим будущим. Именно такие мероприятия прививают интерес к специальностям, востребованным на производстве. В этом помогает участие ребят в простых технологических операциях под руководством опытных специалистов и личное общение с рабочими завода – рассказ о том, как они пришли в профессию, почему выбрали ТКЗ.

 «Красный котельщик» – предприятие, которое стоит рассмотреть ребятам в качестве будущего места работы, разделяют мнение рядовых сотрудников экскурсоводы из числа руководителей цехов завода. ТКЗ является «Лучшим социально ориентированным работодателем Ростовской области». Входит в ТОП-50 привлекательных и открытых работодателей России. Здесь идут в ногу со временем, обладают крепкими традициями, высокой корпоративной культурой и по-настоящему дружной командой. Поэтому во время экскурсий от юных гостей нередко можно услышать: «Как бы я хотел/ла работать на ТКЗ!».

Актуальные вакансии «Красного котельщика» размещены на сайте предприятия tkz.su в разделе «Вакансии». Задать вопросы по трудоустройству можно по телефону 8 (8634) 31-35-33. 

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Таганрогская правда
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