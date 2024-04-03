Улучшить благополучие сотрудников: «Красный котельщик» представил программу «Больше, чем работа»

С 1 апреля 2024 года на Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ) реализуется новый механизм поддержки коллектива – проект «Больше, чем работа». Он включает в себя меры, направленные на улучшение условий жизни и работы сотрудников, обеспечение финансовой стабильности, заботу о здоровье, профессиональное развитие и укрепление корпоративной культуры.

Программа «Больше, чем работа» разработана с учетом потребностей коллектива. Мы тщательно изучили пожелания сотрудников, опыт других успешных работодателей в России. Результатом стал проект, который направлен на улучшение социального пакета предприятия и повышение мотивации персонала. В частности, в рамках этой программы мы предоставляем компенсацию процентов по ипотеке и возможность добровольного медицинского страхования, – подчеркивает директор по персоналу ТКЗ Марина Кирдяшева.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) является хорошим дополнением к традиционному социальному пакету «Красного котельщика», который включает ежегодные льготные путевки для сотрудников завода и их детей. Услуга ДМС совершенно бесплатна – все оплачивает предприятие.

Программа доступна для всех сотрудников «Красного котельщика», включая тех, кто работает в Москве и Барнауле. Котлостроителям даны рекомендации с помощью специальных памяток, где прописан перечень доступных услуг и адреса медучреждений, которые их предоставляют. В этом также отражается забота о коллективе.

Если говорить о жилищной программе «Красного котельщика», то здесь также – приятные бонусы, заметно выделяющие предприятие на фоне других работодателей региона. Помимо частичной компенсации аренды жилья для иногородних, корпоративная жилищная программа ТКЗ включает в себя покрытие процентов по ипотечным кредитам. Эта мера поддержки также распространяется на всех сотрудников и может достигать 100% ежемесячной ставки ипотечного кредита.

Ну и безусловный маст-хэв современного работодателя – насыщенная событиями корпоративная жизнь. Годовой календарь мероприятий «Красного котельщика» насчитывает порядка 30 разнообразных проектов, начиная от интеллектуальных игр, спортивных состязаний, праздничных концертов и заканчивая конкурсами красоты.

Опыт ТКЗ показывает, насыщенная корпоративная жизнь помогает укрепить отношения между сотрудниками, улучшить понимание общих целей компании, способствует лучшей коммуникации. Помимо этого, корпоративные мероприятия повышают мотивацию персонала, что положительно отражается на его результативности и производительности.

Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает… Наши мероприятия – это прямое отражение характера котлостроителей. К каждому проекту – исключительный подход, а потому досуг коллектива всегда динамичный и разнообразный. И это также отличительная черта «Красного котельщика». Об этом говорят сами сотрудники, в том числе и новички, недавно присоединившиеся к нашей команде, – отмечает руководитель пресс-службы ТКЗ Анна Топчиева.

Ознакомиться с информацией о специалистах, которые требуются «Красному котельщику», можно на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе «Вакансии». Для уточнения деталей трудоустройства — обратиться по телефону: 8 (8634) 31-35-33.