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«Красный котельщик» познакомил гостей с производством

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Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) принял участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», проведя серию производственных экскурсий для учащихся школ и студентов ссузов Таганрога.

#Промышленность

Участие в проекте, который организует Союз машиностроителей России в рамках профориентации, – принципиально для ТКЗ. На предприятии убеждены, сформировать у молодежи интерес к той или иной профессии можно только на «живом» производстве, где каждый из сотрудников – пример личного успеха, профессионального роста.

Особый акцент завода – повышение престижа инженерных и рабочих профессий. Различные специалисты очень нужны предприятию, особенно, производству. «Красный котельщик» взял высокую планку – обеспечить российскую энергетику современным оборудованием. Его производят реальные люди в реальных цехах.

Вдохновившись примерами котлостроителей, школьники могут осознанно выбрать профессию, подходящий вуз или ссуз, а не тратить годы на учебу на нелюбимом факультете. Студенты, в свою очередь, могут легко влиться в коллектив завода и принять участие в стратегических проектах даже во время обучения. Предприятие практикует такую работу с учебными заведениями.

В рамках «Недели без турникетов» ТКЗ посетило порядка 200 школьников и студентов. Гости внимательно наблюдали за тем, что происходило на производстве, вникали во все, что им рассказывали экскурсоводы: в чем специфика завода и отдельных цехов, какие профессии востребованы, какие возможности есть у молодых специалистов, насколько успешна система наставничества и адаптации новичков.

«Благодарна нашему производству за гостеприимство, экскурсоводам – представителям цехов – за основательный, понятный для гостей рассказ, – подчеркивает начальник отдела развития персонала ТКЗ Наталья Грищенко. – «Неделя без турникетов», прошедшая на ТКЗ, увлекла ребят, что сделать в эпоху гаджетов довольно сложно. Экскурсоводы разрушили стереотипы о заводе. Доказали, что монотонность далека от нашего производства с его динамикой работы».

Актуальные вакансии «Красного котельщика» размещены на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе Вакансии. Задать вопросы по трудоустройству можно по телефону 8 (8634) 31-35-33.                

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Таганрогская правда
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