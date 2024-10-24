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«Красный котельщик» поздравил своих мужчин с Днём отца

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В России праздник отмечается 20 октября. По этому случаю Таганрогский котлостроительный завод (ТКЗ) провел для мужской части коллектива креативное мероприятие – ПАПАфест. Такой формат празднования пришелся сильной половине предприятия по душе.

Город

Центральным событием праздника стал турнир по домино. Команды состояли из двух человек. «Костями гремели» представители абсолютно разных профессий и подразделений завода.

Места в турнирной таблице распределились следующим образом:

  • 1-е место – Сергей Запорожец (трубоблочный цех), Сергей Перепелица (цех металлоконструкций);
  • 2-е и 3-е места – Анатолий Пащенко, Сергей Сердюков, Константин Косенко, Александр Ашуба  (трубоблочный цех).

Победителям вручили дипломы, медали и денежные сертификаты, а все участники получили заряд позитива и отличное настроение, что подтверждают их эмоции от встречи. Виновники торжества уверены: так оригинально российский День отца отмечают только папы «Красного котельщика».

Мнения участников

Сергей Перепелица, обрубщик цеха металлоконструкций, воспитывает дочь:

«Отличный мужской формат праздника. Домино многим кажется простой игрой, но это далеко не так. Здесь нужны внимательность, хорошая память, крепкие нервы. Для меня и моего напарника турнир сложился удачно – мы собрались, справились с эмоциями и победили. А отдохнуть смогли позже – во время неформальной части, тут уж эмоций было предостаточно. Как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает!».

Владимир Ткачев, мастер участка ремонта дирекции по закупкам и логистике, воспитывает дочь:

«Я в коллектив «Красного котельщика» влился недавно и сразу оценил, какая здесь насыщенная корпоративная жизнь. Летом участвовал в слете мастеров – было масштабно и интересно. ПАПАфест – второе мероприятие, на котором побывал. Всё понравилось – хорошая организация, профессиональная подготовка турнира, запоминающееся выступление артистов… Перезагрузка для новых трудовых успехов на таких встречах с коллегами проходит лучше всего».

Дмитрий Островский, начальник заготовительного участка цеха теплообменного оборудования, воспитывает двоих сыновей:

«Все мы любим мужское общение и смену обстановки. ПАПАфест ТКЗ – как раз то, что нам нужно. Рад, что эта корпоративная традиция продолжается. К турниру мы с напарником готовились заранее – специально для этого купили домино. Пусть сейчас и не победили, главное в другом – в возможности увидеть старых друзей, завести новые, полезные в работе знакомства и просто отдохнуть душой! Мы получили очень хороший настрой, а с ним и работается эффективнее».

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Красный котельщик праздник Таганрог
Таганрогская правда
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