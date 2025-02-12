«Красный котельщик» повышает заработные платы всем категориям сотрудников

ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) повышает заработные платы всем категориям сотрудников. Доход у основных производственных рабочих, руководителей, специалистов вырастет на 10 %, у вспомогательного производственного персонала – на 14 %. Кроме того, в соответствии с действующей системой мотивации не позднее 30 марта будет выплачена годовая премия.

«Мы стремимся быть компанией первого выбора, когда речь идет о трудоустройстве в нашем городе, поэтому уделяем особое внимание достойному уровню оплаты труда, стремясь, чтобы доходы котлостроителей были конкурентоспособны и соответствовали региональному уровню. Несмотря на вызовы отрасли, ежегодно пересматриваем заработные платы, находя возможности для их повышения», – отмечает директор по персоналу «Красного котельщика» Мария Алхутова.

Повышение качества жизни сотрудников и их семей – приоритетная задача ТКЗ. Компания активно развивает программы, направленные на повышение благосостояния коллектива. Самый масштабный проект – программа благополучия «Больше, чем работа», которая охватывает такие направления, как ДМС, жилищная программа, социальные выплаты, компенсация за питание, улучшение социально-бытовых условий, а также насыщенную корпоративную жизнь коллектива. Эти механизмы постоянно совершенствуются, опираясь на обратную связь работников.

Численность «Красного котельщика» составляет порядка 2,2 тыс. человек, основная часть коллектива – представители основных производственных профессий. Штат ТКЗ продолжает расширяться. На завод набирают как квалифицированных специалистов, так и новичков в котлостроении. Последних бесплатно готовы обучать непосредственно на предприятии.

Актуальные вакансии «Красного котельщика» размещены на сайте предприятия Вакансии (tkz.su). Задать вопросы по трудоустройству можно по телефону 8 (8634) 31-35-33.