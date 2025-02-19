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«Красный котельщик» посетили первые лица Таганрога

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На Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ) с рабочим визитом побывали глава города Таганрога Светлана Камбулова и председатель городской Думы Роман Корякин.

Город

Встречи с коллективом градообразующего предприятия давно стали традиционными и носят конструктивный характер: помогают синхронизировать задачи Таганрога и завода. 

«Нас волнуют вопросы повышения производительности труда и обеспечения предприятия кадрами. Мы понимаем, что продукция завода будет востребована, важно выстроить взаимодействие с городом и учебными заведениями по подготовке специалистов. Вызов для предприятия – восполнить кадровый состав, так как многие сотрудники выходят на пенсию», – подчеркнул в ходе встречи генеральный директор ТКЗ Михаил Клугман.

Таганрог – промышленный город, «Красный котельщик» занимает в его экономике особое место. Продолжая стабильно работать, повышая энергетическую безопасность страны, предприятие обеспечивает налоговые поступления, расширяет возможности для реализации городских программ, создает рабочие места.

Штат ТКЗ – порядка 2,2 тыс. человек. Продолжается активный набор новых сотрудников. За последние два года ТКЗ много инвестировал в персонал, увеличив среднюю зарплату на 50 %. В 2025-м продолжается ее поэтапный рост – на 10-14 %, что превышает текущий уровень инфляции.

С учетом мнения коллектива расширяется социальный пакет, внедряются новые меры поддержки. Пример – программа благополучия «Больше, чем работа». Сотрудникам компенсируются проценты по ипотеке и питание в заводских столовых, есть ДМС и различные специальные выплаты.

«Красный котельщик» – один из моих любимых коллективов, с которым действительно приятно вести конструктивный диалог. Спасибо за активную гражданскую позицию и помощь в реализации общегородских задач», – отметила глава города Таганрога Светлана Камбулова. 

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Красный котельщик производство Роман Корякин Светлана Камбулова
Таганрогская правда
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